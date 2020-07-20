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Maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.07.2020 00:29 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki: "Başakşehir'i tebrik ediyorum; ligin en iyi oynayan takımı ve şampiyonluğu hak ettiler" - "Henüz bir şey bitmiş değil, matematiksel olarak şansımız var"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, ligde kalmak için son hafta maçını kazanıp rakiplerinin maçlarını bekleyeceklerini söyledi.

Prosinecki, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Başakşehir'i tebrik ediyorum; ligin en iyi oynayan takımı ve şampiyonluğu hak ettiler. Oyuncularımı da kutluyorum, gerçekten çok kötü bir durumda olan bir takımı ligin ikinci yarısında ortaya koydukları performansla buralara kadar getirdiler." dedi.

"Henüz bir şey bitmiş değil, matematiksel olarak şansımız var." sözlerini kullanan Prosinecki şöyle konuştu:

"Bu duruma geldiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ortaya büyük emek koyan başkanımız adına da üzülüyorum, çünkü ligin ikinci yarısında oyuncularımızla beraber inanılmaz bir diriliş ruhu gösterdik. Ligde kalmak adına önemli maçlar kazandık. Önümüzde bir maçımız daha var, o maç için de aynı mücadeleyi sürdüreceğiz, ardından diğer rakiplerimizin maçlarına bakacağız. Ligde kalmayı hak eden bir oyuncu grubum var. Yürekleri ile oynuyorlar. Ama bazen futbolda kötü maçlar kaybediyorsunuz. O maçların cezasını çekebiliyorsunuz. Bir hafta sonraki Trabzonspor maçı zor olacak, onu kazanıp ligde kalmak için bir şans bekleyeceğiz."

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