Maçın ardından

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Yukatel Denizlispor'un Teknik Direktörü Kenan Atik, "Bu kadar pozisyona girip, maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi." dedi.

Atik, karşılaşmanın ardından katıldığı basın toplantısında, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

İkinci yarıdaki oyunlarıyla beraberliği yakalayabileceklerini belirten Atik, şöyle konuştu:

"Bu kadar pozisyona girip, maçı 2-0 kaybetmek üzdü bizi. Böyle yenilgilerden sonra bazı şeyleri konuşmak zor ama hakemlik bir iş yoktu bugün. Bu kadar ayyuka çıkacak, bu kadar hakemin hata yaptığına dair bir şey yoktu. Her şey normal ve kurallara uygundu. Penaltı da öyleydi. Kırmızı kart da öyleydi. Serdar Aziz’in gördüğü sarı kartlar da öyleydi. Kurallara aykırı hiçbir şey yoktu. Hakem kuralları uyguladı sadece."

Atik, hakem Ali Palabıyık’a teşekkür ederek, "Çok iyi maç yönetti. 2-0 mağlup olduk. Biz üzgünüz. İkinci yarı iyi oynadık. İyi pozisyonlara girdik. Karşımızda Altay gibi bir kaleci vardı. Geçemedik, çok iyi kurtarışlar yaptı, günündeydi. Toparlanacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.