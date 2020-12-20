İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği ve 3-0 öne geçtiği maçta Bursaspor ile 3-3 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, daha çok çalışacaklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çıkırıkçı, "Oyun 70. dakikaya kadar tamamen bizim kontrolümüzdeydi. İlk yarı 2-0 öndeydik. İkici yarı 3-0 yaptık. Ondan sonra yaptığımız hatalardan dolayı maç 3-3 bitti." ifadelerini kullandı.

Çıkırıkçı, "Bunu telafi etmek için deplasmanlarda galip gelmek ya da en azından kaybetmemek lazım. Daha çok çalışacağız, daha az hata yapacağız." diye konuştu.

- Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, oyuncularının çok iyi bir geri dönüşe imza attığını ifade etti.

Maçın başında iyi konsantre olamadıklarını belirten Tan, şunları kaydetti:

"Genç bir takımız, son 3 maçta 3 galibiyet almıştık. Oyuncularımız maça biraz gevşek başladı. Bu gevşekliği rakibimiz çok iyi değerlendirdi. Bizim konsantrasyonumuz ne kadar eksikse onlarınki o kadar iyiydi. İlk 10 dakikada 2 gol buldular. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyunu 20. dakikadan devre arasına kadar planladığımız gibi oynadık."