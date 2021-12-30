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  4. Maçın kahramanı Atiba Hutchinson konuştu! ''Bu yılı iyi bitirdik''

Maçın kahramanı Atiba Hutchinson konuştu! ''Bu yılı iyi bitirdik''

30.12.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Atiba, "İyiydik ve iyi organize olduk. Şanslar da bulduk ancak kendi adımıza bu azdı. Rakibimize de az pozisyon verdik." dedi.

Maçın kahramanı Atiba Hutchinson konuştu! ''Bu yılı iyi bitirdik''
Atiba Hutchinson

Atiba Hutchinson

KAN Kanada
Yaş: 38 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Altay maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"İYİYDİK VE İYİ ORGANİZE OLDUK"

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Atiba Hutchinson Yaptığı açıklamada, "Bizim için iyi bir maçtı. Yılı iyi bitirdik. Maçın başından niyetimizi belli ettik. İyiydik ve iyi organize olduk. Şanslar da bulduk ancak kendi adımıza bu azdı. Rakibimize de az pozisyon verdik." dedi

Bu yılı iyi bitirdiklerini belirten Atiba,"Önder Karaveli ile aramızda iyi bir iletişim var. Birbirimizin fikirlerini dinliyoruz. Üzerinde düşüneceğimiz çok şey var. Bu yılı iyi bitirdik. Önümüzde Süper Kupa maçı var onu da kazanarak, moral kazanmak istiyoruz. Maç maç bakıp, galibiyet serisi yakalamak istiyoruz yeni yılda da." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Altay
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