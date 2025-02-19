Maçın oynanmasına kısa bir süre kala tüm ülke teyakkuza geçti! Belçika'da Fenerbahçe alarmı... Taraftarlara yasak getirildi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş turu mücadelesinde Belçika'da Anderlecht ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken, 20 Şubat tarihinde oynanacak mücadele öncesi Brüksel'de yoğun önlemler alınıyor.

YÜKSEK RİSKLİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

Son günlerde Brüksel'in Anderlecht bölgesinde yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle, maç yüksek riskli olarak sınıflandırıldı ve bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oldu.

TÜRK TARAFTARLARA METRO YASAK

Alınan önlemler kapsamında, tribünlerde yer alacak 920 Türk taraftarın metroya binmesi yasaklandı. Taraftarlar, stadyuma özel otobüslerle taşınacak.