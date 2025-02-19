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Maçın oynanmasına kısa bir süre kala tüm ülke teyakkuza geçti! Belçika'da Fenerbahçe alarmı... Taraftarlara yasak getirildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.02.2025 12:45
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UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş turu mücadelesinde deplasmanda Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe için ülkede alarm verilmiş durumda. İşte detaylar...

Maçın oynanmasına kısa bir süre kala tüm ülke teyakkuza geçti! Belçika'da Fenerbahçe alarmı... Taraftarlara yasak getirildi

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu rövanş turu mücadelesinde Belçika'da Anderlecht ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken, 20 Şubat tarihinde oynanacak mücadele öncesi Brüksel'de yoğun önlemler alınıyor.

YÜKSEK RİSKLİ OLARAK SINIFLANDIRILDI

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Son günlerde Brüksel'in Anderlecht bölgesinde yaşanan silahlı çatışmalar nedeniyle, maç yüksek riskli olarak sınıflandırıldı ve bu durum, güvenlik önlemlerinin artırılmasına sebep oldu.

TÜRK TARAFTARLARA METRO YASAK

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Alınan önlemler kapsamında, tribünlerde yer alacak 920 Türk taraftarın metroya binmesi yasaklandı. Taraftarlar, stadyuma özel otobüslerle taşınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anderlecht fenerbahçe
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