Mackolik'ten sporseverlerin yüzlerini güldüren yeni reklam filmi: Herkes bu sesi tanıyor!

20 yılı aşkın süredir sporseverlerin gönlünde yer edinen Mackolik, yeni reklam filmiyle gündem olmayı başardı.

Canlı skorları, detaylı istatistikleri ve sunduğu haberlerle 23 milyon sporsevere ulaşan ve "Türkiye’nin En Büyük Stadyumu" şiarıyla yoluna devam eden Mackolik, yeni reklam filmini paylaştı.

"Türkiye bu sesi tanıyor!" başlığıyla yayımlanan reklam filmi büyük ilgi gördü.

Söz konusu reklam filminde; bir apartmanda eşya taşıyan üç arkadaş, 'o meşhur sesi' yani gol bildirimini duyunca her şeyi bırakıp telefona bakıyor, sonrasında da olanlar oluyor.

Aşağıdan gelen "Beyler kaç kaç?" sorusu ise tebessüm ettiriyor.

"Sporun en büyük dijital markası olmanın sorumluluğunu, milyonlarca insanın hayatına dokunma kabiliyetimizle bütünleştirerek ortaya beğeneceğinizi düşündüğümüz bir reklam filmi çıkardık." ifadelerine yer veren Mackolik'in reklam filmi kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.







