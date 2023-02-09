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Maçlar ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Lig maçları ertelendi mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den maçlar ile ilgili son dakika açıklaması

09.02.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrasında maçlar ertelenmişti. Felaketin boyutları gün geçtikçe artıyor. Yaşanan felaket sonrasında liglerde maçlar oynanmıyordu. TFF'den lig maçlarına ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Maçlar ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Lig maçları ertelendi mi? İşte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den maçlar ile ilgili son dakika açıklaması...

Maçlar ertelendi mi, ne zaman oynanacak? Lig maçları ertelendi mi? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den maçlar ile ilgili son dakika açıklaması

Maçların ertelenme durumuna ilişkin TFF'den açıklama geldi. Açıklama sonrasında vatandaşlar maçların durumunu merak etmeye başladı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında birçok kulüpte sıkıntılar yaşanıyordu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, profesyonel futbol müsabakalarıyla ilgili açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi maçların ertelendiğini duyurdu. Büyükekşi: "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık." şeklinde yazılı bir açıklama yaptı.

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HATAYSPOR'DAN YAZI GÖNDERİLDİ

Depremin derinden hissedildiği Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel Instagram üzerinden yaptığı canlı yayında yardım istemişti. Kentin büyük bir bölümünde binalar yıkılmış durumda.

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Bu durum sonrasında, Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz." açıklamalarında bulundu.


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