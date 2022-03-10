Maçlar ertelendi mi? Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ile ilgili yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Peki Maçlar ertelendi mi? TFF 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? TFF'den yapılan yazılı açıklamanın detayları haberimizde.

MAÇLAR ERTELENDİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar sebebiyle, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak maçlar ertelendi.

TFF 1. LİG, TFF2. LİG VE TFF 3. LİG MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırıldı. Maçlar 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Öte yandan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.

EYÜPSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası bu akşam oynanacak.

Elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle 12. dakikada ertelenen karşılaşma, aynı şartlarda kaldığı yerden sürecek.

Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yoğun Kar yağışı nedeniyle 12. dakikada ertelenen maçta, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.

