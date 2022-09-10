SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Maçta dili boğazına kaçan oyuncu, ölümden döndü!

Maçta dili boğazına kaçan oyuncu, ölümden döndü!

10.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 2. Lig’de oynanan Kocaelispor-Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında hava topunda kalecisiyle çarpışan oyuncunun dili boğazına kaçtı. Hakemin oyunu durdurmadığı dakikalarda ölümle burun buruna gelen oyuncuya ilk müdahaleyi kalecisi yaptı.

Maçta dili boğazına kaçan oyuncu, ölümden döndü!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Kocaelispor - Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında herkesi üzen bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Kocaelispor’un Cem Ekinci ile geliştirdiği atak sırasında kalesini korumak isteyen Serik Belediyespor kalecisi İbrahim Demir ile birlikte topa yükselen İsmet Benli, kalecisiyle çarpışarak yerde kaldı.

Orta hakem Ayberk Demirbaş’ın oyunu devam ettiği sırada yerden kalkamayan İsmet Benli’ye ilk müdahaleyi kalecisi İbrahim Demir yaptı.

KALECİ SON ANDA UYARDI

44fef0d0-0a89-4c02-bbbc-aca45329985f

Hareketsiz yerde yatan oyuncu için ısrarla sağlık ekibi isteyen kaleci dakikalarca hakemlerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra dördüncü hakem Önder Turgay Demirbak, kulübün sağlık ekibini sahaya gönderdi.

SAHA İÇİNE AMBULANS GİRDİ

7216c822-50c1-430a-b674-f0ad14b399cd

Taraftarın da tepkisi üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Dili boğazına kaçtığı belirtilen oyuncu için saha içine ambulans çağrıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

0aae14d1-b356-4802-a9fc-f71af37ca356

Yerinde yapılan müdahalenin ardından İsmet Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşında da açılma olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray’ın yeni yıldızı Icardi'nin eşinden olay paylaşım! "Hazırım" dediGalatasaray’ın yeni yıldızı Icardi'nin eşinden olay paylaşım! "Hazırım" dedi
Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!Galatasaray'dan ayrılan Emre Akbaba'nın yeni maaşı hayrete düşürdü!
Keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!Keyifleri kaçıran Arda Güler gelişmesi!
Anahtar Kelimeler:
TFF 2. Lig atan tff maçı erden hakemi maçın kulübün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

Tarkan konseri dünya tarihine geçti! "Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri"

Ortalık can pazarına dönmüştü! İmamoğlu facianın nedenini açıkladı

Ortalık can pazarına dönmüştü! İmamoğlu facianın nedenini açıkladı

Canlı yayında bir bir açıkladılar! Herkesin ağzı açık kaldı... İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Canlı yayında bir bir açıkladılar! Herkesin ağzı açık kaldı... İşte Wanda Nara'nın Galatasaray'dan talepleri

Mertens ve Mata sonrası olanlar oldu! Valizini topladı, devre arası gidiyor

Mertens ve Mata sonrası olanlar oldu! Valizini topladı, devre arası gidiyor

Herkesi şaşırttı! Josef'ten ayrılık açıklaması

Herkesi şaşırttı! Josef'ten ayrılık açıklaması

'Neler oluyor?' G.Saray Icardi transferi paylaşımını sildi!

'Neler oluyor?' G.Saray Icardi transferi paylaşımını sildi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

“Kocama 3 metres arıyorum! Maaşlarını ben vereceğim”

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.