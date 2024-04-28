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"Maddi ve manevi olarak her şeyimi kaybettim” demişti! Sharon Stone ağlayarak anlattı, son hali gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.04.2024 09:58
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Sharon Stone TRT World'de yayınlanan, Alex Salmond’ın sunduğu Turkish Tea Talk (Türk Çayı Sohbetleri) programına katıldı. Efsane oyuncunun son hali kadar açıklamaları da gündem oldu. Oyuncu "Maddi ve manevi olarak her şeyimi kaybettim” demişti.

"Maddi ve manevi olarak her şeyimi kaybettim” demişti! Sharon Stone ağlayarak anlattı, son hali gündem oldu

66 yaşındaki ünlü oyuncu Sharon Stone, katıldığı TRT World yayınında konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Alex Salmond’ın sunduğu Turkish Tea Talk (Türk Çayı Sohbetleri) programında samimi açıklamalar yapan Stone uzun yıllardır barış gönüllüleri ve daha birçok toplumsal mücadele alanında gönüllü olarak yer alıyor.

GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADI

Oyuncu, insani yardım görevlerinde çalışırken tanıştığı insanları çok sevdiğinden bahsetti. Stone, o anlarda duygularına hâkim olmayarak gözyaşlarına boğuldu.

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Sharon Stone uzun yıllar boyunca yaşadığı sağlık sorunları yüzünden oyunculuk kariyerine geri dönemedi.

Hem kanser atlatan hem de beyin kanaması geçirip büyük ameliyatlar geçiren Sharon Stone günlerini evinde günde 17 saatini resim yaparak geçiriyor.

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“Eskiden ünlü bir sinema yıldızıydım... Hastalandım, unutuldum... Maddi ve manevi olarak her şeyimi kaybettim” diyen Stone hastalığını yenip sağlığına kavuştuktan sonra sinemaya geri dönemediğini, hiçbir filmde rol bulamadan tam 8 yıl didindiğini söyledi.

TEMEL İÇGÜDÜ İLE HATIRLANMAK İSTİYOR

Sharon Stone ne kadar çok karakteri canlandırmış olursa olsun, insanların onu Temel İçgüdü'deki seksi katil Catherine Tramell olarak hatırlamak istediğini ve bunun oldukça can sıkıcı olduğunu itiraf etti.

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