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Maden Şehitleri Caddesi ağaçlandırılıyor

MANİSA HABERLERİ  | 03.12.2020 13:15 | Son Güncelleme

İl genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesindeki Maden Şehitleri Caddesi’nde ağaçlandırma çalışmasına başladı.

Maden Şehitleri Caddesi ağaçlandırılıyor

İl genelinde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma ilçesindeki Maden Şehitleri Caddesi’nde ağaçlandırma çalışmasına başladı. Çalışmalar, Somalı vatandaşlardan da olumlu not aldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, il genelinde yeşillendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Soma ilçesinde bulunan Maden Şehitleri Caddesi’nde ağaç dikimine başladı. Çalışmalar, Somalı vatandaşlardan da olumlu not aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde daha yeşil bir Manisa için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Mezarlıklar Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Bu Cadde Soma’nın girişinde çok önemli bir cadde. İsmi de Soma Maden Şehitleri Caddesi. Bu caddenin ismine yakışır bir şekilde ağaçlandırma faaliyetimize başladık. En kısa sürede ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Yeşillendirmek bizden, bu güzellikleri korumak da vatandaşlarımızdan” diye konuştu.

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