YURTHABER
  4. Maden, tüketici hakem heyetince görüşülen şikayetleri değerlendirdi

Maden, tüketici hakem heyetince görüşülen şikayetleri değerlendirdi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 14.01.2020 18:02 | Son Güncelleme

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, tüketici hakem heyetince görülen şikayetleri değerlendirdi.Maden, "01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri içerisinde tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3567 tüketici şikâyeti kabulü yapılmıştır.

Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, tüketici hakem heyetince görülen şikayetleri değerlendirdi.
Maden, "01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri içerisinde tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3567 tüketici şikâyeti kabulü yapılmıştır. 2018 yılından devreden 1288 adet şikâyetle beraber 2019 yılı içerisinde 31.12.2019 tarihine kadar 3667 adet şikâyet karara bağlanmış, 2.037 lehte, 1547 aleyhte verilmiştir. 1188 adet dosyanın işlemleri 2020 yılına devretmiştir. Şikâyetler şahsen başvuru yapılarak olabileceği gibi Kurumumuza ait www.tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya e-imzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştur. 2019 yılında toplam 549 adet ayakkabı, 478 adet cep telefonu şikâyeti alınmıştır. Önceki yıllarda en çok başvuru yapılan kredi dosya masrafı şikâyeti sektörde yapılan düzenlemeler sayesinde 299 adet ile 3.sıraya gerilemiştir. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. Tüketici Hakem Heyetimize 2020 yılında başvuru üst limiti 10.390 TL olarak belirlenmiştir. Tüketicilerimiz 10.390 TL ye kadar yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler yada evlerinden e devlet şifresi ile de şikayette bulunabilirler. Tüketicilerimiz şikâyetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikâyetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Kukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’deKukuli Etkinliği Sömestr’da 67 Burda AVM’de
Kdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladıKdz. Ereğli Belediyespor Paravolley Takımı 1. etabı yenilgisiz tamamladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Pendik’te askıda yemek yüzleri güldürüyor

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Büyükçekmeceli kadınlar, Zübeyde Hanım’ı kabri başında andı

Zonguldak Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:07
İkindi
15:31
Akşam
17:53
Yatsı
19:18

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Gökmen Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Zonguldaklı sporcu milli formayı hedefliyor

Yasadışı avlananlara ceza

Yasadışı avlananlara ceza

Dünyaya Direnen En Yaşlı Porsuk Ağacı Zonguldak’ta

Dünyaya Direnen En Yaşlı Porsuk Ağacı Zonguldak’ta

Likoğlu’ndan Başsavcı Gümüş’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Likoğlu’ndan Başsavcı Gümüş’e Hayırlı Olsun Ziyareti

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Türkali İlköğretim Okulu’nda Yılsonu Etkinliği Düzenlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.