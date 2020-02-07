YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Madenci kadınlara yönelik eğitim çalışması

Madenci kadınlara yönelik eğitim çalışması

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.02.2020 16:10 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediyesi’nin ortağı olduğu, Sabancı Vakfı’nın hibe programı kapsamındaki “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında, “Kamu-STK İş Birliği” eğitimi düzenlendi.Tepebaşı Belediyesi’nin, Nemli Mahallesi’ndeki yerüstü magnezit maden ocağında çalışan kadınlar tarafından kurulan Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile ortak projesi, “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin ortağı olduğu, Sabancı Vakfı’nın hibe programı kapsamındaki “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında, “Kamu-STK İş Birliği” eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Belediyesi’nin, Nemli Mahallesi’ndeki yerüstü magnezit maden ocağında çalışan kadınlar tarafından kurulan Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile ortak projesi, “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Madencilik gibi erkek egemen sektörlerdeki kadın çalışanlar hakkında farkındalığın artırılmasını ve ihtiyaçlar ile sorunların toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ele alınmasını amaçlayan proje kapsamında, eğitim çalışmaları da düzenleniyor. Madenci kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, haklar ve meslek hastalıkları konularında bilinçlendirmeyi hedefleyen ve Sabancı Vakfı hibe programlarından yararlanmaya da hak kazanan “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında, madenci kadınlar için “Kamu - STK İş Birliği” eğitimi düzenlendi.
Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen eğitimde madenci kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının işlevleri ve kamuya desteği konularında bilgiler aldı. Katılımcılar eğitim sonunda, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunu temsil etmek üzere gruplara ayrılarak belirledikleri bir konu ile ilgili fikir atölyesi gerçekleştirdi.
Etkinliğe katılan madenci kadınlar, eğitim çalışmasının çok verimli geçtiğini ifade ederken emeği geçenlere de teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Hisarcık’ta 21 köyün nüfusu azaldı, 4 köyün nüfusu 16 kişi arttı

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Kayyum çalışıyor Diyarbakır güzelleşiyor

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Kayserispor U19, Antalyaspor’u konuk edecek

Özel öğrenciye evde eğitim

Özel öğrenciye evde eğitim

Eskişehir Namaz Vakitleri 7 Şubat Cuma

İmsak
06:29
Sabah
07:54
Öğle
13:17
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:50

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Aslantaş Eczanesi
Tepebasi
İrem Eczanesi
Odunpazari
Turuncu Eczanesi
Odunpazari
Yaşam Eczanesi
Tepebasi
Babadağ Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tepebaşı’nda voleybol heyecanı

Tepebaşı’nda voleybol heyecanı

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Çatı Yangınları Ve Doğalgaz Patlamalarına Karşı Önlemler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.