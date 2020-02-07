Madenci kadınlara yönelik eğitim çalışması

Tepebaşı Belediyesi’nin ortağı olduğu, Sabancı Vakfı’nın hibe programı kapsamındaki “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında, “Kamu-STK İş Birliği” eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Nemli Mahallesi’ndeki yerüstü magnezit maden ocağında çalışan kadınlar tarafından kurulan Madenci Kadınlar Dayanışma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile ortak projesi, “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Madencilik gibi erkek egemen sektörlerdeki kadın çalışanlar hakkında farkındalığın artırılmasını ve ihtiyaçlar ile sorunların toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla ele alınmasını amaçlayan proje kapsamında, eğitim çalışmaları da düzenleniyor. Madenci kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, haklar ve meslek hastalıkları konularında bilinçlendirmeyi hedefleyen ve Sabancı Vakfı hibe programlarından yararlanmaya da hak kazanan “Kadınlar Işığıyla Madeni Aydınlatıyor” projesi kapsamında, madenci kadınlar için “Kamu - STK İş Birliği” eğitimi düzenlendi.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde düzenlenen eğitimde madenci kadınlar, sivil toplum kuruluşlarının işlevleri ve kamuya desteği konularında bilgiler aldı. Katılımcılar eğitim sonunda, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunu temsil etmek üzere gruplara ayrılarak belirledikleri bir konu ile ilgili fikir atölyesi gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan madenci kadınlar, eğitim çalışmasının çok verimli geçtiğini ifade ederken emeği geçenlere de teşekkür etti.

