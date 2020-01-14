YURTHABER
  4. MAFOD üyeleri, Bodrum’u fotoğrafladı

MAFOD üyeleri, Bodrum’u fotoğrafladı

MANİSA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bodrum Mandalina Hasat Festivaline 30 kişilik ekiple katılan Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, Bodrum’u fotoğrafladı.Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşen 14.

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bodrum Mandalina Hasat Festivaline 30 kişilik ekiple katılan Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, Bodrum’u fotoğrafladı.
Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleşen 14. Bodrum Mandalina Hasat Festivali’ne katıldı. 30 kişilik ekiple geziye katılan dernek üyeleri ilk olarak Bodrum merkezini gezdikten sonra tarihi Bodrum yel değirmenlerini de fotoğrafladı. Sanat Güneşi olarak adlandırılan Zeki Müren’in Bodrum’da kaldığı ve şu an müzeye çevrilen evini de gezen grup bol bol fotoğraf çekti. En son Bodrum’un Dereköy Mahallesinde düzenlenen Mandalina Festivaline katılan üyeler, köylüler tarafından mandalinadan yapılan muhtelif yiyeceklerin tadına baktı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Işığın izinde 69. durağımız maviye açılan yolculuğun, güneşin, huzurun şehri Bodrum’daydık. Bodrum Mandalina Hasat Şenliği ve Gümüşlük’te zamanı dondurduk. Işığın izini aradığımız MAFOD Üyelerimiz ve Fotoğraf dostlarımızla anı, anılara katmanın mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra da gezilerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Manisa’ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacakManisa’ya Elektronik Denetim Sistemi kurulacak
Manisa itfaiyesi 12 binden fazla olaya müdahale ettiManisa itfaiyesi 12 binden fazla olaya müdahale etti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Böyle kurtarıldı! İşte o anlar

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:53
Sabah
08:20
Öğle
13:24
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:39

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Buse Eczanesi
Merkez
Manisa Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Kırdar Eczanesi
Turgutlu
Turgutlu Eczanesi
Turgutlu
Ergun Eczanesi
Akhisar
Mehmet Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Demirci’de 11 branşta spor kursu

Demirci’de 11 branşta spor kursu

Cansuyu Derneğinden İdlib için battaniye kampanyası

Cansuyu Derneğinden İdlib için battaniye kampanyası

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Demirci’de organize sanayi yatırımı için başvuru süreci başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.