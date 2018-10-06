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Magazin dünyası bu kavgayı konuşuyor! Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yaşar İpek'le dünyaevine giren Seren Serengil, sosyal medya sayfasından Işın Karaca'ya göndermede bulundu. Işın Karaca'dan yanıt gecikmedi.

Magazin dünyası bu kavgayı konuşuyor! Işın Karaca ve Seren Serengil birbirine girdi

Seren Serengil; Işın Karaca ve Emel Sayın'ın konser afişini paylaşarak Işın Karaca'yı şarkıcı Ebru Yaşar'a benzetti. Bu durum ikilinin arasında gerginliğe neden oldu.

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'EH TABİİ HERKES BU SAHNEYE ÇIKAMIYOR!'

Seren Serengil'in paylaşımını gören Işın Karaca, sosyal medya sayfasından "Aa ne tatlı, her zaman verdiği desteğinin yanında Seren, konserimizin reklamını yapmış! Eh tabii, herkes bu sahneye çıkamıyor! Kızcağız da sağ olsun hemen posterimizi paylaşmış. Önümüzdeki 6 ayın konser takvimini yollasam onu da paylaşır mı acaba?" dedi.

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Işın Karaca'nın bu paylaşımına ise Seren Serengil'den yanıt gecikmedi. Seren Serengil, "Işıncım ya TGRT'de benim vokalistliğimi dansçı kızların kareografisini yaptığın süreçte çok tatlıydın. Benim alt kadrolarımda hep büyük isimler çalıştı. Seninle çalışamadık sonra ben televizyonda olsun çıkmadım ama bak dönüyorum sahneye. Gazinoda pek gitmezsin ama yine de kırk yılda bir çıktığın için söylüyorum" ifadelerini kullandı..

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Seren Serengil ayrıca, "Seni yılbaşı kadrosuna Ebru Yaşar'ın altına alabiliriz bak batı eksiği var ama o fotoğraf olmaz. Ebru Yaşar zannetti herkes. Photoshop'cuna söyle millet arabesk gırtlağı geldi zannedip zenci gırtlağı taklidi bulunca hüsrana uğramasınlar. Ayrıca benim paylaştığım fotoğrafı herkes paylaşmış. Sen seviyorsun sataşarak gündem olmayı başka çare de yok gibi gözüküyor. Haklısın bir sen kullanmamıştın adımı sana Emel Hanım'ın (Emel Sayın) hatırına kıyak. Hadi reklamın olacak yarın bak televizyonuma çıkacaksın beni konuşacaksın ama bu fotoğrafla alakan olmadığı çıkacak ortaya o zaman" dedi.

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Seren Serengil ardından, arşivine girdi ve Maksim Gazinosu'nda sahne aldığı dönemki posterini Gülben Ergen'in yüzünü karalayarak paylaştı.

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