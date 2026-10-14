14 Ekim Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kanalların yayın akışını araştırmaya başladılar. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin, yarışmaların ve programların yer alacağı merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışında gün boyunca ekrana gelecek yapımlar dikkat çekiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak?
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 02:15 - 03:25 Seksenler
- 03:25 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
- 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
- 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:20 Seksenler
- 14:20 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 18:55 Lingo Türkiye
- 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
- 19:00 - 22:00 Ana Haber
- 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
- Güller ve Günahlar tekrar
NOW Yayın Akışı
- 02:15 - 04:45 Sevdam Karadeniz
- 04:45 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Sevdam Karadeniz
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 17:30 Yeraltı
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 Yeraltı
- 00:00 - 02:45 Halef
SHOW TV Yayın Akışı
- 01:30 - 02:45 Sakar Şakir
- 02:45 - 04:45 Muhtemel Aşk
- 04:45 - 06:00 Futboliye
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Sevdiğim Sensin
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 11:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 11:30 - 15:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 02:40 - 05:30 A.B.İ.
- 05:30 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
- 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz