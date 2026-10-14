14 Ekim Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü kanalların yayın akışını araştırmaya başladılar. Bu akşam televizyonda hangi dizilerin, filmlerin, yarışmaların ve programların yer alacağı merak konusu oldu. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışında gün boyunca ekrana gelecek yapımlar dikkat çekiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak?

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:15 - 03:25 Seksenler

03:25 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:20 Seksenler

14:20 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 18:55 Lingo Türkiye

18:55 - 19:00 İddiaların Aksine

19:00 - 22:00 Ana Haber

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Uzak Şehir

Güller ve Günahlar tekrar

NOW Yayın Akışı

02:15 - 04:45 Sevdam Karadeniz

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Sevdam Karadeniz

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 17:30 Yeraltı

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 Yeraltı

00:00 - 02:45 Halef

SHOW TV Yayın Akışı

01:30 - 02:45 Sakar Şakir

02:45 - 04:45 Muhtemel Aşk

04:45 - 06:00 Futboliye

06:00 - 09:00 Siyah Kalp

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:20 - 03:00 Sevdiğim Sensin

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 11:30 Fazilet Hanım ve Kızları

11:30 - 15:00 Songül ve Uğur ile Sana Değer

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı