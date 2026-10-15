15 Ekim Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon izleyicileri, 15 Ekim Perşembe günü ekranlara gelecek yapımları araştırmaya başladı. Gün boyunca sevilen gündüz kuşağı programları, yarışmalar ve diziler izleyiciyle buluşurken akşam saatlerinde de birbirinden farklı yapımlar ekrana gelecek. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var?
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 03:05 Taşacak Bu Deniz
- 03:05 - 05:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:25 - 06:10 Hayallerinin Peşinde
- 06:10 - 07:10 Turgay Başyayla ile...
- 07:10 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:30 - 18:55 Lingo Türkiye
- 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
- 19:00 - 19:45 Ana Haber
- 19:45 - 22:00 Kups Kuopio - Trabzonspor
KANAL D Yayın Akışı
- 02:15 - 04:15 Gelinim Mutfakta
- 04:15 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Haysiyet
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Uzak Şehir TEKRAR
NOW Yayın Akışı
- 00:00 - 02:45 Halef
- 02:45 - 05:00 Ömür Usta
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Halef
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 17:30 Halef
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 - 04:45 Muhtemel Aşk
- 04:45 - 06:00 Talihli Amele
- 06:00 - 09:00 Siyah Kalp
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 Muhtemel Aşk
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Dizi
- 03:00 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 02:40 - 05:30 A.B.İ.
- 05:30 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Güneşin Doğduğu Yer
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
- 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye