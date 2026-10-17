17 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 17 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak programları araştırmaya başladı. Ulusal kanalların akşam kuşağında sevilen dizilerden eğlence programlarına, yemek yarışmalarından farklı yapımlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. İşte tüm kanalların yayın akışı bilgisi...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:50 Teşkilat

02:50 - 03:20 Seksenler

03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 08:30 Kalk Gidelim

08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 15:25 Taşacak Bu Deniz

15:25 - 18:30 Dizi

18:30 - 19:40 Turgay Başyayla ile...

19:40 - 20:40 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:00 Güller ve Günahlar

16:00 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

01:15 - 03:30 Ömür Usta

03:30 - 04:45 Şevkat Yerimdar

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:30 Son Yaz

07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 12:00 Kamera Arkası

12:00 - 14:30 Sevdam Karadeniz

14:30 - 16:30 Anne Yarısı

16:30 - 19:00 Yeraltı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 22:30 Sevdam Karadeniz

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Kirli Para

02:00 - 04:30 Muhtemel Aşk

04:30 - 07:00 Bahar

07:00 - 10:00 Muhtemel Aşk

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 16:30 Kızılcık Şerbeti

16:30 - 18:25 Kirli Para

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:30 Baba Ocağı

07:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım

10:30 - 11:00 Yüksek Sosyete

11:00 - 14:00 Dizi

14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa

16:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:40 - 04:00 Altı Üstü İstanbul

04:00 - 06:00 A.B.İ.

06:00 - 07:30 Hercai

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:30 Küçük Deniz Kızı

12:30 - 15:50 Güneşin Doğduğu Yer

15:50 - 19:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı