17 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 17 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak programları araştırmaya başladı. Ulusal kanalların akşam kuşağında sevilen dizilerden eğlence programlarına, yemek yarışmalarından farklı yapımlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. İşte tüm kanalların yayın akışı bilgisi...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:50 Teşkilat
- 02:50 - 03:20 Seksenler
- 03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:45 - 08:30 Kalk Gidelim
- 08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
- 11:40 - 15:25 Taşacak Bu Deniz
- 15:25 - 18:30 Dizi
- 18:30 - 19:40 Turgay Başyayla ile...
- 19:40 - 20:40 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
- 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:00 Güller ve Günahlar
- 16:00 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Güller ve Günahlar
NOW Yayın Akışı
- 01:15 - 03:30 Ömür Usta
- 03:30 - 04:45 Şevkat Yerimdar
- 04:45 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:30 Son Yaz
- 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 12:00 Kamera Arkası
- 12:00 - 14:30 Sevdam Karadeniz
- 14:30 - 16:30 Anne Yarısı
- 16:30 - 19:00 Yeraltı
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 22:30 Sevdam Karadeniz
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Kirli Para
- 02:00 - 04:30 Muhtemel Aşk
- 04:30 - 07:00 Bahar
- 07:00 - 10:00 Muhtemel Aşk
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 16:30 Kızılcık Şerbeti
- 16:30 - 18:25 Kirli Para
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Dizi
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 07:30 Baba Ocağı
- 07:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım
- 10:30 - 11:00 Yüksek Sosyete
- 11:00 - 14:00 Dizi
- 14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa
- 16:30 - 19:00 Dizi
- 19:00 - 20:00 Star Haber
ATV Yayın Akışı
- 01:40 - 04:00 Altı Üstü İstanbul
- 04:00 - 06:00 A.B.İ.
- 06:00 - 07:30 Hercai
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 12:30 Küçük Deniz Kızı
- 12:30 - 15:50 Güneşin Doğduğu Yer
- 15:50 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Mercan Köşk
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
- 01:30 - 04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye