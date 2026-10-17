MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

17 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. TRT 1'de Gönül Dağı, atv'de Mercan Köşk, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye ekranlara gelecek. Peki, bu akşam hangi kanalda, saat kaçta hangi yapım var? İşte tüm detaylar...

17 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 17 Ekim Cumartesi günü yayınlanacak programları araştırmaya başladı. Ulusal kanalların akşam kuşağında sevilen dizilerden eğlence programlarına, yemek yarışmalarından farklı yapımlara kadar pek çok seçenek bulunuyor. İşte tüm kanalların yayın akışı bilgisi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:50 Teşkilat
  • 02:50 - 03:20 Seksenler
  • 03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 08:30 Kalk Gidelim
  • 08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 15:25 Taşacak Bu Deniz
  • 15:25 - 18:30 Dizi
  • 18:30 - 19:40 Turgay Başyayla ile...
  • 19:40 - 20:40 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:00 Güller ve Günahlar
  • 16:00 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

  • 01:15 - 03:30 Ömür Usta
  • 03:30 - 04:45 Şevkat Yerimdar
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:30 Son Yaz
  • 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 12:00 Kamera Arkası
  • 12:00 - 14:30 Sevdam Karadeniz
  • 14:30 - 16:30 Anne Yarısı
  • 16:30 - 19:00 Yeraltı
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 22:30 Sevdam Karadeniz

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Kirli Para
  • 02:00 - 04:30 Muhtemel Aşk
  • 04:30 - 07:00 Bahar
  • 07:00 - 10:00 Muhtemel Aşk
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 16:30 Kızılcık Şerbeti
  • 16:30 - 18:25 Kirli Para
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:30 Baba Ocağı
  • 07:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım
  • 10:30 - 11:00 Yüksek Sosyete
  • 11:00 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 16:30 Bir Şansım Olsa
  • 16:30 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

  • 01:40 - 04:00 Altı Üstü İstanbul
  • 04:00 - 06:00 A.B.İ.
  • 06:00 - 07:30 Hercai
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:30 Küçük Deniz Kızı
  • 12:30 - 15:50 Güneşin Doğduğu Yer
  • 15:50 - 19:00 Altı Üstü İstanbul
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Mercan Köşk

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
  • 01:30 - 04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

    %1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Setlere geri dönüyor! Fenomen diziye girdiSetlere geri dönüyor! Fenomen diziye girdi
Seyirciden tam not aldı! 'Yeni senarist geldi can geldi' Seyirciden tam not aldı! 'Yeni senarist geldi can geldi'

Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

BETİMAR anketinde dengeleri değiştiren tablo! AK Parti'den kopan oylar kime gidiyor?

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında karar! Aleyna Kalaycıoğlu'na beraat, Alaattin Kadayıfçıoğlu'na müebbet hapis

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Kan donduran cinayet itirafı! Sevgilisi kocasını öldürdü, gömdükleri bahçede düğün yaptılar

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Araç sahiplerini ilgilendiriyor: Benzine dev indirim geliyor

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

Detaylar ortaya çıktı, şifre: Akif'in babasının zekâtı

En Çok Aranan Haberler

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar! "Erkeğinizin aldattığını gösteren büyük işareti" 2 katlı 5 odalı! 950 bin TL'lik ev kullanıcıları ikiye böldü 1987 yılından beri derin dondurucusunda saklıyormuş! Kapağını açınca şaşırdı Sokak ortasında 30 kişilik bisikletli çete tekme tokat saldırdı Denizden çıktı! Yakaladığı şeye kendisi de inanamadı Garsona notunu fişle iletti! "Kocama canım deme" Kurtulduk! Şansı %0'a düştü Tesadüfen gördü! Eşini dolabın önünde böyle yakaladı Gelinin annesinin kıyafet seçimi olay oldu Fiyatı duyunca şoke oldular! Para ödemeden kuaförden kaçtılar 3 aylık bebek hastanelik oldu! Güvenlik kamerası gerçeği ortaya çıkarttı Dans ederken işler kontrolden çıktı! Alkolü fazla kaçırdı Yüzüğünü düşürdü! Arabasını parçaladı, didik didik aradı Beyaz lekeler endişe yarattı! "Uzak durun" Burnunu çıkartıp kavanozda saklıyor! Değişimi şaşırttı Sosyal medya bu teoriyi konuşuyor! "Asla ölmüyoruz" dedi Kiralardan bıktı! Burada yaşıyor Bir günde 10001 barfiks çekip dünya rekorunu kırdı Bebeğine 'çirkin' denildi! Cevabıyla olay oldu Mutfakta sağlık var! Her gün tüketilebilecek antiinflamatuar gıdalar "Dünyanın en iyi çileği" diyerek paylaştı! 1 tanesine 692 TL ödedi Gözlerinin önünde ölen yolcuyla tüm yolu yan yana gittiler DERBİ BERABERE BİTTİ AMA GİZLİ KAZANAN GALATASARAY OLDU 'Kıyamet tarihi' denildi! Herkesi endişelendirdi: "Durma noktasına gelecek" 10 yıl boyunca hiçbir şey yemedi! "Nasıl bir şey olduğunu anlatmak zor" Restoran sahibi de şaşkın! Hırsız tuvaletin lavabosunu çaldı Evlendi ama eşi gerçek bile değil! "İlişkimiz bir bilim kurgu filmi gibi" Ketçaptan korkuyor! "Yakınımda bile bulunduramıyorum" Boy aynası beklerken gelen kargo şoke etti
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Son Dakika Haberleri Haberler Finans Yemek Kadın Magazin Trend Eğitim Spor Video Yerel Haberler
Teknoloji Sağlık Astroloji Vitrin Seçim Haberleri Canlı Maç Anlatımı Gazeteler E-mail Şans Oyunları Kobi myMani
Borsa Seans İstatistiği Canlı Borsa Finansal Sözlük Hisseler Kripto Para Altın Fiyatları Dolar Kuru Euro Kuru Rüya Tabirleri Hava Durumu Keşfet
Oyun Kelime Bul Soran Anne Tatil Bulucu Milli Piyango Sonuçları E-Okul Giriş Instagram Dondurma Instagram Silme TDK Sözlük Ayetel Kürsi Nazar Duası
Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı Uykucu filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nevşin Mengü'nün tartışma yaratan sözleri: "Bir şey olmak istiyorsan..." Yerel Seçim 2024 Yemek Tarifi
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.