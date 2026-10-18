18 Ekim Pazar 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
18 Ekim 2026 Pazar günü televizyonda hangi yapımların ekrana geleceği merak ediliyor. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8’in yayın akışında bugün birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak?
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