20 Ekim Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 20 Ekim Salı gününün yayın programı belli oldu. İzleyiciler, gün boyunca kanalların sevilen programlarını takip ederken akşam saatlerinde ise merakla beklenen dizi ve yapımları izleme fırsatı bulacak. Peki, 20 Ekim 2026 Salı günü televizyonda hangi programlar var? İşte tüm merak edilenler...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:45 Dizi
- 01:45 - 02:50 Seksenler
- 02:50 - 05:20 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 05:20 - 06:05 Hayallerinin Peşinde
- 06:05 - 07:15 Turgay Başyayla ile...
- 07:15 - 10:30 Kalk Gidelim
- 10:30 - 13:30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:30 - 14:10 Seksenler
- 14:10 - 17:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 17:45 - 18:55 Lingo Türkiye
- 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
- 19:00 - 19:45 Ana Haber
- 19:45 - 22:00 Fenerbahçe - Slavia Prag
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Güller ve Günahlar
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Güller ve Günahlar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Haysiyet
NOW Yayın Akışı
- 00:45 - 04:15 Anne Yarısı
- 04:15 - 05:00 Şevkat Yerimdar
- 05:00 - 06:00 Yasak Elma
- 06:00 - 07:15 Son Yaz
- 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
- 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
- 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - 13:30 Anne Yarısı
- 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
- 16:30 - 17:30 Anne Yarısı
- 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
- 20:00 - 23:45 Anne Yarısı
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 01:15 Gece Hattı
- 01:15 - 03:30 Sevdan Bir Ateş
- 03:30 - 06:00 Bahar
- 06:00 - 09:00 Baba
- 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:25 Bahar
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 23:30 Sevdan Bir Ateş
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:30 Dizi
- 03:30 - 05:30 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:30 - 07:00 Baba Ocağı
- 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
- 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
- 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Tuzlu Kahve
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 03:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 03:00 - 05:30 A.B.İ.
- 05:30 - 08:00 Hercai
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Altı Üstü İstanbul
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
- 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
- 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye