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2012 yılında Kainat Güzeli doğumdan 10 gün sonra paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü

2012 yılında Kainat Güzeli seçilen ABD’li model Olivia Culpo 13 Temmuz'da anne oldu. Güzel isim doğumundan sadece 10 gün sonra diyete başladığını duyurdu.

2012 yılında Kainat Güzeli doğumdan 10 gün sonra paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü
Kubra Akalın

Dünyaca ünlü model ve 2012 Kainat Güzeli Olivia Culpo, Amerikan futbolu oyuncusu Christian McCaffrey ile 2019 yılında tanışmıştı.

Mutlu birliktelikleri süren ve 2024'te evlenen Olivia Culpo ile Christian McCaffrey'den yaklaşık 5 ay önce bebek müjdesi gelmişti.

Culpo, mart ayında da verdiği ilk hamilelik pozlarını "Hayatımda yeni bir sayfa, annelik…" diyerek paylaşmıştı. Olivia Culpo ile Christian McCaffrey bebeklerini 13 Temmuz'da kucaklarına aldı.

Bir kız bebek dünyaya getiren Culpo, doğumundan sadece 10 gün sonra diyete başladığını duyurdu.

2012 yılında Kainat Güzeli doğumdan 10 gün sonra paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 1

13 Temmuz’da anne olan 33 yaşındaki Sports Illustrated Swimsuit modeli, Çarşamba günü Instagram Stories üzerinden annesi Susan Curran ile eğlenceli bir anını paylaştı.

2012 yılında Kainat Güzeli doğumdan 10 gün sonra paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 2

Videoda annesi ona iki tatlı ikram ederken Olivia, “Diyetim gidiyor...” diyerek tatlılara dayanamadığını ifade etti.

Hikâyenin üzerine “Ona diyette olduğumu söyledim” yazan Culpo, mesajını bir kuru kafa emojisiyle tamamladı.

2012 yılında Kainat Güzeli doğumdan 10 gün sonra paylaştı! Sosyal medyayı ikiye böldü 3

Olivia Culpo hamileliğinin son aylarında da spor yapmayı ihmal etmediği biliniyor. Ancak bu durum sosyal medyayı ikiye böldü. Modelin daha lohusalık döneminde diyete başlaması kimi takipçileri tarafından sağlıksız bulundu.

Kimi ise güzel modelin kendisini nasıl iyi hissediyorsa öyle devam etmesi gerektiğini yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Olivia Culpo
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