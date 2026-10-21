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21 Ekim Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

21 Ekim 2026 Çarşamba günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi, yarışma ve spor programları izleyiciyle buluşacak. Kanal D'de Uzak Şehir, NOW TV'de Yeraltı ve Show TV'de Sevdan Bir Ateş ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayınlanacak. İşte kanalların güncel yayın akışı bilgisi...

21 Ekim Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 21 Ekim Çarşamba akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Uzak Şehir, Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş dizilerinin yanı sıra MasterChef Türkiye ve Lille-Galatasaray karşılaşması da günün öne çıkan yayınları arasında yer alıyor.

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Teşkilat
  • 02:15 - 03:20 Seksenler
  • 03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:20 Seksenler
  • 14:20 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 18:55 Lingo Türkiye
  • 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
  • 19:00 - 19:45 Ana Haber
  • 19:45 - 21:55 Lille - Galatasaray

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Daha 17
  • 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Uzak Şehir / tekrar

NOW Yayın Akışı

  • 02:30 - 04:45 Sevdam Karadeniz
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Yeraltı
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 17:30 Yeraltı
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 00:00 - 02:45 Sevdam Karadeniz

SHOW TV Yayın Akışı

  • 01:15 - 03:30 Kızılcık Şerbeti
  • 03:30 - 06:00 Muhtemel Aşk
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Yabancı Film/ Jumanji Vahşi Orman

ATV Yayın Akışı

  • 02:40 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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