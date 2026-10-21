21 Ekim Çarşamba 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 21 Ekim Çarşamba akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Uzak Şehir, Yeraltı ve Sevdan Bir Ateş dizilerinin yanı sıra MasterChef Türkiye ve Lille-Galatasaray karşılaşması da günün öne çıkan yayınları arasında yer alıyor.

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Teşkilat

02:15 - 03:20 Seksenler

03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:20 Seksenler

14:20 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 18:55 Lingo Türkiye

18:55 - 19:00 İddiaların Aksine

19:00 - 19:45 Ana Haber

19:45 - 21:55 Lille - Galatasaray

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Daha 17

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Uzak Şehir

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Uzak Şehir / tekrar

NOW Yayın Akışı

02:30 - 04:45 Sevdam Karadeniz

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Yeraltı

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 17:30 Yeraltı

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

00:00 - 02:45 Sevdam Karadeniz

SHOW TV Yayın Akışı

01:15 - 03:30 Kızılcık Şerbeti

03:30 - 06:00 Muhtemel Aşk

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Sevdan Bir Ateş

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Yabancı Film/ Jumanji Vahşi Orman

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:40 Var Mısın Yok Musun

TV8 Yayın Akışı