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22 Ekim Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

22 Ekim 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve programlar belli oldu. Bu akşam hangi kanalda, hangi yapımın ekrana geleceğini merak eden izleyiciler için günün yayın akışını derledik.

22 Ekim Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 22 Ekim Perşembe günü de birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Dizilerden yarışma programlarına, gündüz kuşağı yapımlarından haber bültenlerine kadar birçok programın yer aldığı yayın akışında, kanalların günlük programları merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak?

TRT 1 Yayın Akışı

  • 01:25 - 03:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 03:10 - 05:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:25 - 06:10 Hayallerinin Peşinde
  • 06:10 - 07:10 Turgay Başyayla ile...
  • 07:10 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 18:55 Lingo Türkiye
  • 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
  • 19:00 - 19:45 Ana Haber
  • 19:45 - 22:00 Trabzonspor - Hearts

KANAL D Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta
  • 04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş
  • 20:00 Haysiyet tekrar

NOW Yayın Akışı

  • 00:00 - 02:45 Sevdam Karadeniz
  • 02:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar
  • 04:45 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Halef
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 17:30 Halef
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
  • 02:45 - 06:00 Muhtemel Aşk
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

  • 02:40 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Güneşin Doğduğu Yer

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
  • 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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