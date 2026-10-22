22 Ekim Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında 22 Ekim Perşembe günü de birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşacak. Dizilerden yarışma programlarına, gündüz kuşağı yapımlarından haber bültenlerine kadar birçok programın yer aldığı yayın akışında, kanalların günlük programları merak konusu oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi programlar yayınlanacak?

TRT 1 Yayın Akışı

01:25 - 03:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

03:10 - 05:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:25 - 06:10 Hayallerinin Peşinde

06:10 - 07:10 Turgay Başyayla ile...

07:10 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 18:55 Lingo Türkiye

18:55 - 19:00 İddiaların Aksine

19:00 - 19:45 Ana Haber

19:45 - 22:00 Trabzonspor - Hearts

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00 Gelinim Mutfakta

04:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Üç Kız Kardeş

20:00 Haysiyet tekrar

NOW Yayın Akışı

00:00 - 02:45 Sevdam Karadeniz

02:45 - 04:45 Şevkat Yerimdar

04:45 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Halef

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 17:30 Halef

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 - 06:00 Muhtemel Aşk

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Sevdiğim Sensin

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Güneşin Doğduğu Yer

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 Güneşin Doğduğu Yer

TV8 Yayın Akışı