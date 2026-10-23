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23 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Ekim 2026 Cuma günü televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar ve diziler, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Haftanın son iş gününde Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW TV ve TRT 1 başta olmak üzere ulusal kanalların yayın akışı belli oldu.

23 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Ekim 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında hangi dizilerin ve programların yer alacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW TV ve TRT 1 yayın akışı listesi...

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:35 Teşkilat
  • 02:35 - 03:20 Seksenler
  • 03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde
  • 06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...
  • 07:30 - 10:30 Kalk Gidelim
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:15 Seksenler
  • 14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 17:30 - 19:00 Lingo Türkiye
  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:30 - 03:30 Gelinim Mutfakta
  • 03:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Daha 17
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Ömür Usta
  • 03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar
  • 04:30 - 06:00 Yasak Elma
  • 06:00 - 07:15 Son Yaz
  • 07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış
  • 08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...
  • 10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - 13:30 Ömür Usta
  • 13:30 - 16:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 - 17:30 Yeraltı
  • 17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
  • 19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...
  • 20:00 - 23:00 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:15 Gece Hattı
  • 01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş
  • 03:45 - 06:00 Bahar
  • 06:00 - 09:00 Baba
  • 09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:25 Bahar
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 07:00 Baba Ocağı
  • 07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın
  • 08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün
  • 10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Tuzlu Kahve - Tekrar

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
  • 01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun
  • 03:30 - 05:30 A.B.İ.
  • 05:30 - 08:00 Hercai
  • 08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mercan Köşk
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:40 Küçük Deniz Kızı

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:30 - 04:30 Gel Konuşalım
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:00 Gel Konuşalım
  • 12:00 - 16:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 - 19:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 19:00 - 20:00 MasterChef Türkiye

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