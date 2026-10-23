23 Ekim Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

23 Ekim 2026 Cuma TV yayın akışı belli oldu. Bu akşam televizyon ekranlarında hangi dizilerin ve programların yer alacağı merak ediliyor. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW TV ve TRT 1 yayın akışı listesi...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:35 Teşkilat

02:35 - 03:20 Seksenler

03:20 - 05:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

05:45 - 06:30 Hayallerinin Peşinde

06:30 - 07:30 Turgay Başyayla ile...

07:30 - 10:30 Kalk Gidelim

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 17:30 Alparslan: Büyük Selçuklu

17:30 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 03:30 Gelinim Mutfakta

03:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Beyaz'la Joker

NOW Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Ömür Usta

03:00 - 04:30 Şevkat Yerimdar

04:30 - 06:00 Yasak Elma

06:00 - 07:15 Son Yaz

07:15 - 08:00 Zafer Söken ile İlk Bakış

08:00 - 10:45 İlker Karagöz İle...

10:45 - 12:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - 13:30 Ömür Usta

13:30 - 16:30 En Hamarat Benim

16:30 - 17:30 Yeraltı

17:30 - 19:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

19:00 - 20:00 Ozan Gündoğdu ile NOW...

20:00 - 23:00 Anne Yarısı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:15 Gece Hattı

01:15 - 03:45 Sevdan Bir Ateş

03:45 - 06:00 Bahar

06:00 - 09:00 Baba

09:00 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:25 Bahar

18:25 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Başkalarının Hayatı

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 07:00 Baba Ocağı

07:00 - 08:30 Aramızda Kalsın

08:30 - 10:00 Cansu Canan ile Bugün

10:00 - 13:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:45 - 15:00 Fazilet Hanım ve Kızları

15:00 - 19:00 Didem Arslan Yılmaz'la...

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Tuzlu Kahve - Tekrar

ATV Yayın Akışı

00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...

01:20 - 03:30 Var Mısın Yok Musun

03:30 - 05:30 A.B.İ.

05:30 - 08:00 Hercai

08:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mercan Köşk

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 22:40 Küçük Deniz Kızı

TV8 Yayın Akışı