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24 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar, diziler ve yarışmalar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hafta sonunu ekran başında geçirmek isteyenler, kanalların yayın akışını araştırmaya başladı. İşte kanalların güncel yayın akışı bilgisi...

24 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında hafta sonu heyecanı yaşanıyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü sevilen diziler, eğlence programları, yarışmalar ve gündüz kuşağı yapımları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Günün yayın akışını takip eden televizyon izleyicileri, favori yapımlarının hangi saatte ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak?

TRT 1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 02:15 - 03:20 Seksenler
  • 03:20 - 06:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 06:00 - 08:40 Kalk Gidelim
  • 08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde
  • 11:40 - 14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 14:40 - 17:50 Evlilik Güzeldir
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber
  • 20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

  • 01:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:00 Daha 17
  • 16:00 - 19:00 Haysiyet
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

  • 02:30 - 05:00 Ömür Usta
  • 05:00 - 05:30 Şevkat Yerimdar
  • 05:30 - 06:15 Yasak Elma
  • 06:15 - 07:30 Son Yaz
  • 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
  • 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
  • 11:15 - 12:00 Kamera Arkası
  • 12:00 - 14:15 Anne Yarısı
  • 14:15 - 16:00 Halef
  • 16:00 - 19:00 Yeraltı
  • 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
  • 20:00 - 23:00 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:45 Tehlikeli İhtiyar
  • 01:45 - 04:15 Sevdan Bir Ateş
  • 04:15 - 07:00 Bahar
  • 07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 14:45 Cafer'in Çilesi
  • 14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
  • 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:30 - 03:00 Dizi
  • 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
  • 05:00 - 08:30 Baba Ocağı
  • 08:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım
  • 10:30 - 12:00 Yüksek Sosyete
  • 12:00 - 14:00 Dizi
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Dizi
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

  • 01:40 - 04:00 Var Mısın Yok Musun
  • 04:00 - 06:00 A.B.İ.
  • 06:00 - 07:30 Hercai
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 12:40 Küçük Deniz Kızı
  • 12:40 - 15:10 Var Mısın Yok Musun
  • 15:10 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:30 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Yüzde Yüz Futbol
  • 01:30 - 04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:30 - 06:30 Oynat Bakalım
  • 06:30 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
  • 15:30 - 20:00 MasterChef Türkiye

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