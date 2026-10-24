24 Ekim Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Televizyon ekranlarında hafta sonu heyecanı yaşanıyor. 24 Ekim 2026 Cumartesi günü sevilen diziler, eğlence programları, yarışmalar ve gündüz kuşağı yapımları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Günün yayın akışını takip eden televizyon izleyicileri, favori yapımlarının hangi saatte ekrana geleceğini öğrenmek istiyor. Peki, bugün televizyonda hangi diziler var, bu akşam hangi programlar yayınlanacak?

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:15 - 03:20 Seksenler

03:20 - 06:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

06:00 - 08:40 Kalk Gidelim

08:40 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:40 Hayallerinin Peşinde

11:40 - 14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

14:40 - 17:50 Evlilik Güzeldir

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

01:30 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:00 Daha 17

16:00 - 19:00 Haysiyet

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

NOW Yayın Akışı

02:30 - 05:00 Ömür Usta

05:00 - 05:30 Şevkat Yerimdar

05:30 - 06:15 Yasak Elma

06:15 - 07:30 Son Yaz

07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 12:00 Kamera Arkası

12:00 - 14:15 Anne Yarısı

14:15 - 16:00 Halef

16:00 - 19:00 Yeraltı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 23:00 Ömür Usta

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 01:45 Tehlikeli İhtiyar

01:45 - 04:15 Sevdan Bir Ateş

04:15 - 07:00 Bahar

07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45 Cafer'in Çilesi

14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Dizi

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 08:30 Baba Ocağı

08:30 - 10:30 Benim Tatlı Yalanım

10:30 - 12:00 Yüksek Sosyete

12:00 - 14:00 Dizi

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

01:40 - 04:00 Var Mısın Yok Musun

04:00 - 06:00 A.B.İ.

06:00 - 07:30 Hercai

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 12:40 Küçük Deniz Kızı

12:40 - 15:10 Var Mısın Yok Musun

15:10 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:30 Altı Üstü İstanbul

TV8 Yayın Akışı