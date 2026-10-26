MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

25 Ekim Pazar MasterChef'ten kim gitti? "Hak etmeden potaya atıldım"

25 Ekim 2026 Pazar Masterchef Türkiye’ye veda eden isim belli oldu. Kıran kırana geçen gecede Ayşe ve Emre son ikiye kaldı. Peki 25 Ekim MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?

25 Ekim Pazar MasterChef'ten kim gitti? "Hak etmeden potaya atıldım"

TV8'in ilgiyle izlenen programı MasterChef'te bir eleme daha geride kaldı. 25 Ekim akşamı kıran kırana geçen mücadelede Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna elenen yarışmacıyı açıkladı.

Eleme potasında olan Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp tüm yeteneklerini sergiledi. Son ikiye ise Emre ve Ayşe kaldı. MasterChef'ten elenen isim ise Emre oldu.

25 Ekim Pazar MasterChef ten kim gitti? "Hak etmeden potaya atıldım" 1

Ayşe gözyaşlarını tutamazken Emre ise "Ağlama ben de ağlarım" dedi.
25 Ekim Pazar MasterChef ten kim gitti? "Hak etmeden potaya atıldım" 2

Emre "Üzgünüm ama mutsuz değilim. Bana katmış olduğunuz bütün güzel değerler için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında bu hafta potaya girdiğimde zaten eleneceğimi hissediyordum çünkü ilk defa hak etmeden potaya atıldım. Kancalar devam ediyor. Kancalar hiçbir zaman da bitmeyecek. Kancaya takılan son kurban ben oldum" dedi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni dizi daha yayınlanmadan sosyal medyayı ikiye böldüYeni dizi daha yayınlanmadan sosyal medyayı ikiye böldü
Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"Futbolcu sevgilisi aşka geldi! "Kandırdım"

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevden alındığını açıkladı: "Kimseye kırgınlığım yok"

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.