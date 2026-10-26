25 Ekim Pazar MasterChef'ten kim gitti? "Hak etmeden potaya atıldım"

TV8'in ilgiyle izlenen programı MasterChef'te bir eleme daha geride kaldı. 25 Ekim akşamı kıran kırana geçen mücadelede Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna elenen yarışmacıyı açıkladı.

Eleme potasında olan Enes, Emre, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp tüm yeteneklerini sergiledi. Son ikiye ise Emre ve Ayşe kaldı. MasterChef'ten elenen isim ise Emre oldu.

Ayşe gözyaşlarını tutamazken Emre ise "Ağlama ben de ağlarım" dedi.



Emre "Üzgünüm ama mutsuz değilim. Bana katmış olduğunuz bütün güzel değerler için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Aslında bu hafta potaya girdiğimde zaten eleneceğimi hissediyordum çünkü ilk defa hak etmeden potaya atıldım. Kancalar devam ediyor. Kancalar hiçbir zaman da bitmeyecek. Kancaya takılan son kurban ben oldum" dedi.