750 milyon euro'luk ev aldıkları konuşulurken paylaşım geldi! Ebru Şahin'in keyfi yerinde

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, ünlü oyuncu Ebru Şahin'le 2022 yılında evlendi. Çift son günlerde tatil pozlarıyla gündemdeyken iddialar da dikkat çekmişti.

NBA kariyerinde uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan başarılı sporcu, yatırım tercihini iddialara göre Barselona'dan yana kullandı.

"750 milyon euroluk ev aldı" iddiasıyla gündemde olan çiftten Ebru Şahin bu iddialar konuşulurken İspanya'dan paylaşım yaptı.

Eşi ile tatilden doya doya paylaşım yapan Şahin'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.



Güzel oyuncunun pozlarına "Para var huzur var" yorumları yapıldı.