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750 milyon euro'luk ev aldıkları konuşulurken paylaşım geldi! Ebru Şahin'in keyfi yerinde

Yatırımlarını Barselona'dan yana yaptıkları konuşulan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın keyfi yerinde. İddialar gündemdeyken Ebru Şahin'den İspanya paylaşımları geldi.

750 milyon euro'luk ev aldıkları konuşulurken paylaşım geldi! Ebru Şahin'in keyfi yerinde
Kubra Akalın

Ünlü basketbolcu Cedi Osman, ünlü oyuncu Ebru Şahin'le 2022 yılında evlendi. Çift son günlerde tatil pozlarıyla gündemdeyken iddialar da dikkat çekmişti.

NBA kariyerinde uzun yıllar forma giyen ve geçtiğimiz sezon başında Yunanistan'ın Panathinaikos takımına transfer olan başarılı sporcu, yatırım tercihini iddialara göre Barselona'dan yana kullandı.

750 milyon euro luk ev aldıkları konuşulurken paylaşım geldi! Ebru Şahin in keyfi yerinde 1

"750 milyon euroluk ev aldı" iddiasıyla gündemde olan çiftten Ebru Şahin bu iddialar konuşulurken İspanya'dan paylaşım yaptı.

750 milyon euro luk ev aldıkları konuşulurken paylaşım geldi! Ebru Şahin in keyfi yerinde 2

Eşi ile tatilden doya doya paylaşım yapan Şahin'in keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

750 milyon euro luk ev aldıkları konuşulurken paylaşım geldi! Ebru Şahin in keyfi yerinde 3
Güzel oyuncunun pozlarına "Para var huzur var" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin
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