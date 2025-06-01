Acı haberi aldı: Rihanna'nın babası Ronald Fenty hayatını kaybetti

Rihanna, üçüncü çocuğuna hamileyken acı haberi öğrendi. Rihanna'nın babası Ronald Fenty, 70 yaşında vefat etti.

Aile yakınlarının, California'da toplandığı öğrenildi. Ronald, Los Angeles'ta bir hastalıkla mücadele ettikten sonra hayatını kaybetti.

ASAP Rocky acı haberi alır almaz hemen hamile olan sevgilisinin yanına yola çıktı. Rihanna, henüz yıkıcı haberle ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı.

Rihanna ve Ronald'ın ilişkileri yıllar boyunca inişli çıkışlıydı... Yıllar boyunca Rihanna ve babası arasında birçok kez kamuoyu önünde anlaşmazlıklar çıktı:.

Şubat 2023'te Ronald, TMZ'ye verdiği demeçte, kızının ve ASAP Rocky'nin birlikte başka bir çocuk beklemesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve bebeğin hayatının bir parçası olmak istediğini söylemişti.