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Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde

Uğur Güneş ve Ebru Şahin’i buluşturan NOW’ın yeni dizisi “Adana Ayazı” için hazırlıklar hız kazandı! NTC Medya imzalı dizinin oyuncuları okuma provasında buluştu. Adana Ayazı oyuncuları merak edildi.

Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde

Son anda atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de başrolü Burak Özçivit'e kaptıran Uğur Güneş Now dizisi ile ekrana dönüyor.

NTC Medya imzasıyla NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Adana Ayazı” dizisi oyuncu kadrosu ve detayları merak ediliyordu. Dizi ekibi okuma provasında bir araya geldi.
Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde 1

Başrollerini Uğur Güneş ve Ebru Şahin’in paylaştığı yapım, İstanbul’dan Adana’ya uzanan destansı bir aşk hikâyesini ekrana taşıyacak.
Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde 2

ADANA AYAZI DİZİSİNİN KONUSU NE?

“Adana Ayazı”, Fırat ve Elif’in aşkını merkezine alıyor. Birlikte mutlu bir gelecek kurmanın hayalini kuran ikili, geçmişin karanlık sırlarının gün yüzüne çıkmasıyla zorlu bir mücadeleye sürüklenecek.

Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde 3

ADANA AYAZI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerinde Uğur Güneş ve Ebru Şahin’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur, Asena Girişken, Berrin Arısoy, Şeyda Akova Balcıoğlu, Mina Derman, Mustafa Mert Koç, Özgür Cem Tuğluk, Taha Bora Elkoca, Tuğçe Yolcu, Onur Dikmen, Dora Dalgıç, Umay Anadolu Kaboğlu, Kaan Yalçın, Engin Yüksel ve Furkan Kapsız bulunuyor.
Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde 4

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği, NTC Medya imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor.
Adana Ayazı oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Ebru Şahin başrolde 5

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Uğur Güneş
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