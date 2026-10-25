Afra Saraçoğlu yeni aşkıyla mutlu! "Nazar değmesin"

Mert Ramazan Demir ile ayrıldıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu yeni aşka yelken açtı.

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bir süredir iş insanı Poyraz Yosmaoğlu ile aşk yaşıyor. İlk zamanlar ilişkisini gizleyen oyuncu artık aşkını saklamıyor.

Karaköy'de görüntülenen Afra Saraçoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. GazeteMagazin'nde yer alan habere göre Saraçoğlu, sevgilisi Poyraz Yosmaoğlu'nun sorulması üzerine ise "Her şey çok güzel, nazar değmesin..." dedi.

Öte yandan A.B.İ dizisinden ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen oyuncuya teklif yağdığı da ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu "İçime sinen bir proje olsun istiyorum. Heyecanlandığım birkaç proje var bakalım" dedi.