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Amazon Ormanları'na arınmaya gitti 'çarpıldı' | "Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu"

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Kubra Akalın

'Astral seyahatle uzaya gittim geldim' açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yusuf Güney Amazon Ormanları'na arınmaya gitti. Ancak Yusuf Güney'in başına beklemediği bir şey geldi.

Son dönemde kehanetleriyle gündeme gelen Yusuf Güney ‘Astral seyahatle uzaya gittim geldim’ diyerek sık sık sosyal medyanın da diline düşüyor.

“Bazı şeyleri anlatamıyorum. İnsanlar kaldıramaz, benim başım tehlikeye girer. Dengeyi sağlamak zorunda olduğumu öğrendim. Her şey denge…" diyen Güney bu sefer arınmak için Amazon Ormanları'na gitti.

Gel Konuşalım'da yer alan haberde "Arınmaya gitti çarpıldı" denildi. Yusuf Güney o anları sosyal medyadan da paylaştı.

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Gel Konuşalım'da Yusuf Güney hakkında sunucu "Bana çok önemli bir şey söyledi, benimle ilgili, yok olmaz dedim gerçekten yaşadım" deyince Ece Erken şaşırdı.

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Yusuf Güney ayrıca sosyal medya hesabında "Eski Yusuf Güney öldü ama yeniden doğdu doğrudur ölümü yaşadığım mesela artık olan olaylara yaşadığım meselelere verdiğim tepkiler çok sakince" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney
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