Annesi ve babası boşandı, Kadir Ezildi şahit oldu! Annesinin tazminatından 5 bin TL alıp...

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geliyor. Uzun zamandır babasıyla görüşmeyen Ezildi, babası Mehmet Ezildi'ye dair sözleriyle dikkat çekmişti.

Kadir Ezildi yıllar önce kendilerini terk eden babası plastik cerrahı Mehmet Ezildi için sert ifadeler kullanmıştı. Ezildi son olarak annesi ve babasının 2015 yılında boşandığını ve o dönem boşanma davasında şahit olduğunu açıkladı.

"2015 bizimkilerin boşanma mahkemesi vardı. Sonra tabii ki bütün ailenin sırlarını, gerçeklerini her şeyini ben bildiğim için hakim bey benim şahitliğimi istedi. Güzel bir şahitlik yaptığım için gerçekleri tam anlamıyla döktüğüm için boşandılar." diyen Kadir Ezildi devamında şunları söyledi:

"Daha doğrusu benim şahitliğimle boşanmadılar. Yaptığım şahitlik sayesinde annem maddi-manevi tazminat aldı. Ben de oradaki emek payım olarak annemden 5 bin liramı aldım. Sonra 5 bin lirayla umreye gittim. 'Krizi fırsata çevirmekte Kadir Ezildi gibi ol' diye ya boşuna dememişler. Her şerde bir hayır vardır, kaç sene evli kaldılar bana bu kadar faydaları olmamıştı" dedi.