MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Annesi ve babası boşandı, Kadir Ezildi şahit oldu! Annesinin tazminatından 5 bin TL alıp...

Annesi ve babası boşandı, Kadir Ezildi şahit oldu! Annesinin tazminatından 5 bin TL alıp...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.03.2025 14:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasıyla yıllardır görüşmeyen Kadir Ezildi anne ve babasının boşanma davasında şahitlik yaptığını açıkladı. Annesinin kazandığı tazminattan 5 bin TL alan Ezildi umreye bu parayla gitmiş...

Annesi ve babası boşandı, Kadir Ezildi şahit oldu! Annesinin tazminatından 5 bin TL alıp...

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi son dönemlerde özel hayatıyla gündeme geliyor. Uzun zamandır babasıyla görüşmeyen Ezildi, babası Mehmet Ezildi'ye dair sözleriyle dikkat çekmişti.

Kadir Ezildi yıllar önce kendilerini terk eden babası plastik cerrahı Mehmet Ezildi için sert ifadeler kullanmıştı. Ezildi son olarak annesi ve babasının 2015 yılında boşandığını ve o dönem boşanma davasında şahit olduğunu açıkladı.

Ekran görüntüsü 2025-03-19 142227

"2015 bizimkilerin boşanma mahkemesi vardı. Sonra tabii ki bütün ailenin sırlarını, gerçeklerini her şeyini ben bildiğim için hakim bey benim şahitliğimi istedi. Güzel bir şahitlik yaptığım için gerçekleri tam anlamıyla döktüğüm için boşandılar." diyen Kadir Ezildi devamında şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2025-03-19 142304

"Daha doğrusu benim şahitliğimle boşanmadılar. Yaptığım şahitlik sayesinde annem maddi-manevi tazminat aldı. Ben de oradaki emek payım olarak annemden 5 bin liramı aldım. Sonra 5 bin lirayla umreye gittim. 'Krizi fırsata çevirmekte Kadir Ezildi gibi ol' diye ya boşuna dememişler. Her şerde bir hayır vardır, kaç sene evli kaldılar bana bu kadar faydaları olmamıştı" dedi.

Mynet'in Sesi
Daha başlamadan gündem oldu! Her sahnesi çok konuşuldu Daha başlamadan gündem oldu! Her sahnesi çok konuşuldu
"Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca...""Çok tepkiliyim" diyerek patladı! "Ümit Özdağ alındı 'faşist' dediniz İmamoğlu alınınca..."
Anahtar Kelimeler:
Kadir Ezildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Böyle bir şey olabilirmi.
En Çok Okunan Haberler
2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."

2 bakanlığı örnek gösterdi: Ekrem İmamoğlu ve İBB için canlı yayında KAYYUM sözleri! "Tutar çok yüksek..."

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

'Kreşler kapatıldı' iddiası! Veliler mesajla öğrendi

'Kreşler kapatıldı' iddiası! Veliler mesajla öğrendi

CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü işgali!

CHP'li vekillerden TBMM'de kürsü işgali!

Dolar kuru alev almıştı! Rakam verdi...

Dolar kuru alev almıştı! Rakam verdi...

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!"

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.