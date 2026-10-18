Avrupa Yakası'nın Gaffur Peker Açıkalın "Para lazım, para" deyip sildi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 'Avrupa Yakası'nın Gaffur'u, ünlü oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

2011 yılında kalp krizi geçiren Peker Açıkalın 2024'te ise beyin kanaması geçirmişti. Ciddi sağlık sorunları yaşayan oyuncunun değişimi de gündeme geliyordu.

"HER TÜRLÜ KARAKTERİ OYNARIM"

Peker Açıkalın son olarak kendisi hakkında yazılmıştı bir metni paylaşarak "Yazıyı ben yazmadım, bu yazı görünenin sadece bir kısmı. İster okuyun, ister pas geçin... Megaloman değilim ama aferin bana be, tam 50 sene! Toplum tarafından alkışlanmak ve sevilmek bana yetti. Gelen tekliflere açığım, her türlü karakteri oynarım... Para lazım, para! Önüne gelenin oyuncu olduğu bu dönemde yapımcıların tekliflerine açığım" dedi.

Ancak oyuncu daha sonra bu metinde düzenleme yaparak "Para lazım, para" kısmını sildi.