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  4. Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiasına isyan eden Hazal Kaya'ya sert tepki! "Kocandan hesap sor" deyip sette yaşananları hatırlattı

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiasına isyan eden Hazal Kaya'ya sert tepki! "Kocandan hesap sor" deyip sette yaşananları hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.01.2025 10:29
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Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Hazal Kaya Ayşe Barım'a destek mesajı yayınlayınca sözlerine tepki geldi. Hazal Kaya'ya geçmişte Ali Atay'ın da yer aldığı sette yaşanan kadına şiddet olayı hatırlatıldı.

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiasına isyan eden Hazal Kaya'ya sert tepki! "Kocandan hesap sor" deyip sette yaşananları hatırlattı

Fuat Uğur'un yazısında yer verdiği iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü. ID İletişim şirketinin kurucu ortağı Ayşe Barım olduğu iddia edilen olayda, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.

ID İletişim, dün yaptığı bir açıklamada bu söylentileri yalanlayarak, söz konusu iddiayı yargı yoluna taşıdığını duyurmuştu. İddialar yayılınca Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti de gündeme gelmişti.

CANDAŞ TOLGA IŞIK'TAN PAYLAŞIM

Candaş Tolga Işık da iddialar sonrası "Az önce Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ile konuştum, 'Kurulumuzda bazı cast ve menajerlik şirketlerinin sektörde tekel oluşturduğuna dair şüpheler oluştu. Bunun üzerine kısa bir süre önce bu şirketlere yönelik soruşturma başlatıldı' dedi" ifadelerini kullandı.

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisinin de bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim, şirketin kurucu ortağı Ayşe Barım ve yakın arkadaşı Serenay Sarıkaya hakkında çıkan iddialara sert bir tepki gösterdi. Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadınlara yönelik haksız eleştirileri kabul etmediğini belirterek Barım ve Sarıkaya’ya destek verdi.

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Skandal iddialar ortalığı karıştırdı! Ünlü isimlerden tepki yağıyor... Skandal iddialar ortalığı karıştırdı! Ünlü isimlerden tepki yağıyor...

HAZAL KAYA NE DEDİ?

"Sırf başarılı, güzel yetenekli ve hayatı istediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz" diyen Hazal Kaya'nın sözlerine sosyal medyada pek çok tepki vardı. Hazal Kaya'ya "Kadın partneri setin ortasında saçından sürüklenirken sesini çıkarmayan eşinize bu konuda yorum yaptınız mı?", "Şiddet faili Burak Deniz ile görüşüyor musun?" tepkileri vardı.

Bu tepkilerden en dikkat çekeni ise eşi Ali Atay'ın da içinde bulunduğu geçmişte yaşanan bir olaydı.

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Aslikadin adlı bir sosyal medya kullanıcısı geçmiş yıllarda Leyla ile Mecnun setinde yaşanan şiddet olayını hatırlayarak şunları yazdı:

"Hazal bize kadın dayanışması satacağına partneri sette şiddet gördüğünde mağdurun yanında olmak yerine reytingler düşmesin diye kadını diziden attırıp kariyerini bitiren ve şiddet failiyle ahbaplığa devam eden kocandan hesap sor önce..."

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LEYLA İLE MECNUN SETİNDE NE OLMUŞTU?

'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol arkadaşı Ushan Çakır tarafından darp edilen Ezgi Asaroğlu o dönem diziden kovulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
hazal kaya gerçekten kötü niyetliymiş
neden şimdi gündem oldu o zaman neden konuşmadınız para kazanacağız ünlü olacağız diyemi sustunuz yoksa bu işte bir iş var reklam kokan hareketler bunlar
bizim derdimiz vatan değil, bu tür olaylar
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