Bebe Rexha'nın Met Gala tarzıyla dalga geçildi! Kilolarına gelen çirkin yorumlar sonrası gerçeği açıkladı

Şarkıcı Bebe Rexha, Met Gala'daki kırmızı halının ardından gelen acımasız beden eleştirilerinin sonrasında gerçeği açıkladı.

Rexha, özel tasarım Christian Siriano imzalı elbisesiyle Met Gala'daki görünümünü sosyal medyada gururla paylaşarak, ilk defa katıldığı bu etkinliği kutladı. Ancak ne yazık ki bu heyecan, kısa sürede yerini üzüntüye bıraktı çünkü sosyal medyada birçok kullanıcı görünümü hakkında olumsuz yorumlar yaptı.

Etkinlikte bulunmayan rapçi Azealia Banks (33), sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) Rexha’nın görünümünü hedef alarak şu yorumu yaptı: “Bana hormonal doğum kontrol implantı gibi bir hava veriyor.”

"HAMİLE KALDIM AMA OLMADI"

Bebe Rexha ise bu yorumların ardından görünümünün ardında yatan acı gerçeği paylaşarak, yakın zamanda bir düşük yaşadığını açıkladı. “Kilom hakkında insanların yorum yapmasından çok yoruldum,” diyen şarkıcı, polikistik over sendromu (PCOS) hastası olduğunu ve kısırlıkla mücadele ettiğini açıkladı.

Rexha, ardından yaşadığı yürek burkan kaybı şu sözlerle dile getirdi:

“Hamile kaldım, ama olmadı. Bu acıyı uzun süredir sessizce içimde taşıyorum. Kimseye gerçeği açıklamak zorunda değildim ama belki artık birinin bedenine yorum yapmadan önce iki kez düşünürsünüz.”

Bu açıklama, hayranlarından ve ünlü isimlerden büyük bir destek geldi.