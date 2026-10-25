Ben Sana İnanıyorum ne zaman sinemalarda? Mahsun Karaca başrolde

‘Röportaj Adam’ karakteriyle tanınan Mahsun Karaca’nın yeni filmi ‘Ben Sana İnanıyorum’un ilk fragmanı yayınlandı.

13 KASIM'DA SİNEMALARDA

Mahsun Karaca’ya Mahir İpek, Levent Ülgen, Mine Kılıç, Gürhan Altundaşar, Gülhan Tekin, Murat Öner ve Şiva Behrouzfar’ın eşlik ettiği film, 13 Kasım’da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

‘Ben Sana İnanıyorum’un fragmanında, avukat Mahsun’un yeraltı dünyasıyla yollarının kesişmesinin ardından yaşadığı karmaşa gözler önüne seriliyor.



Müvekkilini savunmaya çalışırken kendisini birbirinden tuhaf durumların içinde bulan Mahsun’un yaşadıkları, mahkeme salonundan ev hayatına uzanan eğlenceli bir maceraya dönüşüyor.



Yayınlanan fragmanda suç dünyasına, hukuk sistemine ve güncel olaylara yapılan mizahi göndermeler de dikkat çekiyor.



Özellikle cezaevi hayatı üzerinden gelişen espriler, filmin absürt mizahını ortaya koyarken Mahsun’un çevresindeki karakterlerle yaşadığı çatışmalar da eğlenceli anlara sahne oluyor.