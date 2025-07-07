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Bergüzar Korel o görüntüler sonrasında deliye döndü! "Vallahi tükettiniz bizi"

Bergüzar Korel, sosyal medyada yayılan yapay zekâ ile oluşturulmuş görselleri yüzünden isyan etti. Korel, "Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten" dedi.

Bergüzar Korel o görüntüler sonrasında deliye döndü! "Vallahi tükettiniz bizi"
Kubra Akalın

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarına isyan etti. Yapay zekâ ile hazırlanmış sahte bir görselin internette yayılması sonrası ailesinin büyük bir endişe yaşadığını belirten Korel, duruma sert tepki gösterdi.

Oyuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Günlerdir bir AI haberinin kâbusunu yaşıyoruz ailecek. Tıklanma uğruna çoluğum çocuğum, aile büyüklerim düşünülmeden, hiç üşenmeden bir görsel hazırlanmış; hastane yatağındayım. Ya siz nasıl mahlûklarsınız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bergüzar Korel o görüntüler sonrasında deliye döndü! "Vallahi tükettiniz bizi" 1

“ANNEMİN TELEFONLARI DURMUYOR”

Korel “Annemin telefonları durmuyor. Facebook kullanan yaş ortalaması büyük teyzeler, amcalar hepsi inanmış, annemi arıyor. Buna inanmak da garip gerçi, aklım hayalim almıyor. Vallahi tükettiniz bizi, delirttiniz ya gerçekten.” diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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