Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment yangın bölgesinde kameramanı azarladı! O anlar tepki çekti

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını günlerdir sürerken; havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınma çabası da devam ediyor.

Bursa'daki orman yangınına müdahale eden ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. O anları basın da yakından takip ederken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

BİR DE NOTLA PAYLAŞTI

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment, yangın bölgesinde kilolarca ağırlıkla çalışan kameraman arkadaşını fırçaladığı anları “Tahammülsüzlük seviyem” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

Büşra Nur Danişment kameramana "Hanifi kesme yayınımı devam et abi, 3 dk konuştum ya!" diyerek sinirlendi.

O anlar sosyal medyada da gündem oldu ve spikere tepki yağdı.



Sosyal medyada kameramanı azarladığı anları görenler "Bu ne ego ya", "Bu tahammülsüzlük ne saygısızlık", "Uyguladığı mobbingi, uyguladığı psikolojik şiddeti bir de övünülecek haltmış gibi sosyal medyada paylaşıyor utanmadan" yorumlarında bulundu.