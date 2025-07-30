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Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment yangın bölgesinde kameramanı azarladı! O anlar tepki çekti

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Kubra Akalın

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment, yangın bölgesinde zor şartlarda çalışan kameramana bağırdığı anları "Tahammülsüzlük seviyem" notuyla paylaştı. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını günlerdir sürerken; havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınma çabası da devam ediyor.

Bursa'daki orman yangınına müdahale eden ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. O anları basın da yakından takip ederken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment yangın bölgesinde kameramanı azarladı! O anlar tepki çekti 1

BİR DE NOTLA PAYLAŞTI

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment, yangın bölgesinde kilolarca ağırlıkla çalışan kameraman arkadaşını fırçaladığı anları “Tahammülsüzlük seviyem” mesajıyla sosyal medyadan paylaştı.

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment yangın bölgesinde kameramanı azarladı! O anlar tepki çekti 2

Büşra Nur Danişment kameramana "Hanifi kesme yayınımı devam et abi, 3 dk konuştum ya!" diyerek sinirlendi.

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment yangın bölgesinde kameramanı azarladı! O anlar tepki çekti 3

O anlar sosyal medyada da gündem oldu ve spikere tepki yağdı.

Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment yangın bölgesinde kameramanı azarladı! O anlar tepki çekti 4
Sosyal medyada kameramanı azarladığı anları görenler "Bu ne ego ya", "Bu tahammülsüzlük ne saygısızlık", "Uyguladığı mobbingi, uyguladığı psikolojik şiddeti bir de övünülecek haltmış gibi sosyal medyada paylaşıyor utanmadan" yorumlarında bulundu.

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Beyaz TV
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