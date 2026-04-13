Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı

Britney Spears, madde kullanımı sorunlarıyla mücadele için rehabilitasyon merkezine yattı. Ünlü yıldızın bu kararı “dibe vurduğunu fark etmesi” sonrası aldığı konuşuluyor.

Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı

Pop müziğin ikonik ismi Britney Spears, son dönemde yaşadığı çalkantılı süreçle yeniden gündemde. Ünlü şarkıcının, alkollü araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından rehabilitasyon merkezine yattığı ortaya çıktı.

44 yaşındaki yıldızın, madde kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle tedavi görme kararı aldığı belirtildi. Ünlü isme yakın kaynaklar, Spears’ın bu adımı “dibe vurduğunu fark etmesi” sonrası attığını ve çevresinin de bu süreçte kendisine baskı yaptığını öne sürdü. Şarkıcının temsilcisi de Pazar günü yaptığı açıklamada rehabilitasyon sürecini doğruladı.

Britney Spears rehabilitasyon merkezine yattı 1

Öte yandan Spears’ın eski eşi Kevin Federline ile evliliğinden olan çocukları Sean Preston ve Jayden James’in de annelerinin bu kararına destek verdiği belirtiliyor.

30 günlük bir programa başlayan Spears’ın, ihtiyaç duyması halinde rehabilitasyon süresini uzatabileceği ifade ediliyor. Yakın kaynaklar, bu kararın tamamen Spears’a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu sadece tek bir maddeyle ilgili değil. Britney, ruh sağlığını öncelik haline getirip kendine zaman ayırmak istiyor” yorumunu yaptı.

