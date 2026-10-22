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Burcu Özberk karavanda kendinden geçti! Beğeni yağdı

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Anne Yarısı'nda Zeynep karakterine hayat veren Burcu Özberk karavanda Gülşen'in şarkısıyla kendinden geçti. Güzel oyuncunun videosu sosyal medyada ilgi gördü.

“Güneşin Kızları”, “Afilli Aşk”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Şahane Damat” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burcu Özberk uzun süre sonra ekranlara Anne Yarısı dizisiyle döndü.
Burcu Özberk karavanda kendinden geçti! Beğeni yağdı 1

Anne Yarısı'nda Zeynep'e hayat veren Özberk'in reytinglere rağmen keyfi yerinde. Reytinglerde isteneni alamayan dizinin final yapacağı iddiaları gündemdeyken güzel oyuncu karavandaki keyifli anlarını paylaştı.

Burcu Özberk karavanda kendinden geçti! Beğeni yağdı 2

Gülşen'in "Bangır Bangır" şarkısı eşliğinde karavanında dans eden Burcu Özberk'in karın kasları dikkat çekti.

BURCU ÖZBERK'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Karavanda kendinden geçtiği anlarla beğeni toplayan oyuncu özel hayatıyla da merak ediliyor. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde hayatında biri olup olmadığı sorusuna da “Şu an iş odaklıyım, olursa duyarsınız” yanıtını vermişti.

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Burcu Özberk
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