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Buse Terim konserde aşka geldi! Sevgilisine doyamadı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, iş insanı sevgilisi Batu Son ile mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Dolu dizgin aşk yaşayan ikili bu defa Yalın konserinde aşka geldi. Buse Terim'in romantik anları kısa sürede gündem oldu.

Buse Terim konserde aşka geldi! Sevgilisine doyamadı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Terim, "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum" demişti.

AŞKINI HAYKIRDI

Gönlünü iş insanı Batu Son'a kaptıran Terim sevgilisiyle dolu dizgin aşk yaşıyor. Her fırsatta aşkını haykıran Buse Terim bu defa Yalın konserinde aşka geldi.

Buse Terim konserde aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 1

Sevgilisine sarılarak şarkılara eşlik eden Buse Terim, o anları "Seni bulup buralardan kaçarım" notuyla paylaştı.

Buse Terim konserde aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 2

Konser boyunca sevgilisine sıkıca sarılan ünlü ismin romantik kareleri kısa sürede gündem oldu.

Buse Terim konserde aşka geldi! Sevgilisine doyamadı 3

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buse terim
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