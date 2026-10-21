Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Büşra Pekin, son olarak Instagram hesabından paylaştığı Cannes kareleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tasarımcı Cihan Nacar imzası taşıyan elbisesi, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

BÜŞRA PEKİN'İN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sınıf, Aşağı Yukarı Yemişlililer ve Annem Uyurken gibi televizyon projelerinde farklı karakterlere hayat veren Büşra Pekin, yıllar içinde değişen tarzı ve imajıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu, bu kez Cannes'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

CANNES TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Instagram hesabından Cannes'da çekilen fotoğraflarını paylaşan Büşra Pekin'in kıyafeti takipçilerinin ilgisini çekti.

Tasarımcı Cihan Nacar'ın imzasını taşıyan elbisesi ve büyük çerçeveli gözlükleriyle objektif karşısına geçen oyuncunun tarzı, takipçilerinden tam not aldı.