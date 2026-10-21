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Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Büşra Pekin, Cannes'dan yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine oturdu. Yıllar içindeki imaj değişimiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun, Cihan Nacar imzalı elbisesi ve büyük çerçeveli gözlükleri takipçilerinden tam not aldı.

Büşra Pekin'in Cannes kareleri gündem oldu!
Sariye Nur Dönmez

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla geniş kitleler tarafından tanınan Büşra Pekin, son olarak Instagram hesabından paylaştığı Cannes kareleriyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tasarımcı Cihan Nacar imzası taşıyan elbisesi, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

BÜŞRA PEKİN'İN DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKİYOR

Büşra Pekin in Cannes kareleri gündem oldu! 1

Sınıf, Aşağı Yukarı Yemişlililer ve Annem Uyurken gibi televizyon projelerinde farklı karakterlere hayat veren Büşra Pekin, yıllar içinde değişen tarzı ve imajıyla magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

Büşra Pekin in Cannes kareleri gündem oldu! 2

Ünlü oyuncu, bu kez Cannes'dan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

CANNES TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

Instagram hesabından Cannes'da çekilen fotoğraflarını paylaşan Büşra Pekin'in kıyafeti takipçilerinin ilgisini çekti.

Büşra Pekin in Cannes kareleri gündem oldu! 3

Tasarımcı Cihan Nacar'ın imzasını taşıyan elbisesi ve büyük çerçeveli gözlükleriyle objektif karşısına geçen oyuncunun tarzı, takipçilerinden tam not aldı.

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Büşra Pekin cannes
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