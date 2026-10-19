Can Bonomo babasının ardından "Devri daim olsun" yazdı! Gelen çirkin yorumlara isyan etti

Can Bonomo'nun babası Yaşar Bonomo vefat etti. 39 yaşındaki şarkıcı, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla duyurdu.

Can Bonomo paylaşımına, "Canım babam, biricik arkadaşım Yaşar Bonomo'yu bugün yolcu ettik. Çok yazdım onunla ilgili bugüne kadar. Daha da yazarım. İnce ruhlu, çocuk kalpli, delikanlı babam benim. Senin oğlun olmak, seninle beraber büyümek bir şerefti benim için. Devrin daim olsun... Gözün arkada kalmasın. Top bende" notunu düştü.

Şarkıcının paylaşımının altına başsağlığı mesajları kadar eleştirel yorumlar da vardı. "Devrin daim olsun" sözüne takılan takipçiler Can Bonomo'yu eleştirdi.

"DEVRİ DAİM OLSUN" SÖZLERİNE ELEŞTİRİ

Yapılan yorumları gören şarkıcı "İçime atacak değilim görün bunları" yazarak tepki gösterdi. Bonomo ayrıca "devrin daim olsun" sözünün ne anlama geldiğini de uzun uzun paylaştı.

Paylaşımda "Devr-i daim olsun yalnızca bir temenni değil, yüzyılların tasavvufi düşüncesini ve Alevi-Bektaşi geleneğinin varoluşa bakışını taşıyan bir ifadedir" açıklaması yer alıyordu.

Açıklamanın devamı ise şöyle:

