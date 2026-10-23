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Cara Delevingne gittiği +18 partiyi anlattı: "Kötüydü"

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle sık sık gündeme gelen Cara Delevingne katıldığı +18 partiyi anlattı. Ünlü isim "Bir keresinde lezbiyen seks partisine gittim. Kötüydü" dedi.

Cara Delevingne gittiği +18 partiyi anlattı: "Kötüydü"

Ünlü model ve oyuncu Cara Delevingne, geçmişte yaşadığı sıra dışı bir parti deneyimini anlattı. Cosmopolitan dergisinin ünlü isimleri konuk ettiği “Blind Date” adlı programına katılan Delevingne, geçmişteki çılgın parti günlerinden bahsederken gittiği +18 partiyi anlattı.

“HİÇ İYİ DEĞİLDİ, HEMEN AYRILDIM”

Cara Delevingne, katıldığı lezbiyen seks partisinin kendisi için kötü bir deneyim olduğunu belirterek şunları söyledi:

Cara Delevingne gittiği +18 partiyi anlattı: "Kötüydü" 1

“Bir keresinde lezbiyen seks partisine gittim. Kötüydü. Hemen ayrıldım, hiçbir şey yaşanmadı. Seks partilerine karşı dikkatli olun; neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Bazen kötü geçebiliyor. Bu da kötüydü.”

Partinin yapıldığı ortamı da anlatan ünlü model, mekânın bir spor salonunu andırdığını ve ışıkların oldukça parlak olduğunu söyledi. Delevingne, “Maskeyle içeri girdim ve hepimiz birbirimize bağlı gibiydik. Ama aradığım şey bu değildi. Hiç öyle değildi. Herkes kısa topuklu ayakkabılar giymişti. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Hiç iyi değildi” ifadelerini kullandı.

Cara Delevingne gittiği +18 partiyi anlattı: "Kötüydü" 2

Cara Delevingne, geçmişte alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelesiyle uzun süre gündemde kalmıştı.

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Cara Delevingne
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