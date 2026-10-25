Cardi B kendine servet değerinde doğum günü hediyeleri aldı!

Cardi B, Barbie temalı lüks bir doğum günü kutlaması yaptı. 34 yaşına giren şarkıcı, doğum gününü kutlamak için kendisine aldığı parlak pembe ve lüks aksesuarları paylaştı.



Rapçi, Instagram hesabında “Kendimden kendime bir hediye!” notunu yazarak yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Şarkıcının kendine aldığı hediyeler arasında ilk sırada, kuyumcu Eric Mavani aracılığıyla bulduğu son derece nadir bir “Barbie” Rolex saat vardı. Cardi, saati bulmak için “dünyanın dört bir yanında arayışa giren” kuyumcuya teşekkür etti. Saatin fiyatının da oldukça yüksek olduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu, “Bodak Yellow” şarkısıyla tanınan rapçinin saat için kendisine iki taksit halinde toplam 2,8 milyon dolar ödediğini gösteren kanıtları paylaştı. Kuyumcu, saati gösterirken Cardi B'ye “Dünyada muhtemelen yalnızca 10 tane üretilmiştir” dedi.

Hediyeler bununla sınırlı kalmadı. Cardi B, balon pembesi renginde, mat timsah derisinden üretilmiş bir Hermès Mini Kelly çanta ve özel tasarım bir pırlanta yüzük de satın aldı.

Hermès çantanın fiyatı açıklanmadı. Ancak çantanın daha önce ikinci el lüks ürün pazarında 200 bin dolara satıldığı biliniyor.



Yüzük ise Pristine kuyumcuları tarafından tasarlandı. 7 karatlık, doğal ve markiz kesim bir pırlantanın kullanıldığı yüzüğün halkası da daha küçük pırlantalarla süslendi.

Hayranları, hediyelerin dudak uçuklatan fiyatları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.