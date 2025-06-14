Cenk Torun'un oğlu Şan liseden mezun oldu! Görenler "Babasının kopyası" dedi

Son dönemde boşanma haberleriyle gündeme gleen Cenk Torun'un eşi Nevin Torun’u aldattığı iddiaları vardı. Cenk Torun iddialara "Söylenecek bir şey yok, söylenmesi gereken her şeyi söyledim. Bu iddialar asılsız. Zaten yakında mahkemede her şey ortaya çıkacak. Herhangi bir ilişkim yok. Konuyu fazla uzatmak istemiyorum. Sonuçta genç bir oğlumuz var. Ne kadar az konuşursak, bizim için o kadar iyi" diyerek yanıt vermişti.

Özel hayatıyla ilgili konuşmamayı tercih eden Cenk Torun’un oğlu Şan liseden mezun oldu. 51 yaşındaki oyuncu oğlunun mezuniyetinden bir kareyi şu sözlerle paylaştı:

"Bugün mezuniyetini izlerken içimden geçen tek şey şuydu: Zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş. Daha dün gibi… Okula başladığın ilk gün, heyecanın, gözlerindeki ışık… Şimdi ise karşımda dimdik duran, hayata hazır bir genç var. Gururluyum. Hem nasıl bir evlat olduğun için hem de bu yolu kendi emeğinle, sabrınla tamamladığın için. Bugün bir sayfa kapanıyor ama asıl hikayen şimdi başlıyor. Ben hep buradayım. Ne olursa olsun, hangi yolda yürürsen yürü, senin arkanda duran bir baba hep olacak."

Cenk Torun ve oğlunun benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Cenk Torun'un oğlunu görenler "Babasının kopyası", "Babasının gençliği resmen", "Ne yakışıklı" yorumlarında bulundu.