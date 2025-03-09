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  4. Cezaevinden çıkan Kerimcan Durmaz soluğu o ülkede aldı... "Biraz zamana ihtiyacım var" demişti

Cezaevinden çıkan Kerimcan Durmaz soluğu o ülkede aldı... "Biraz zamana ihtiyacım var" demişti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 13:59
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Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle başlatılan soruşturmada tutuklanmıştı. 20 Şubat'ta tahliye edilen Durmaz'dan bir süre gözlerden uzak olmak istediğini söylemişti. Fenomen o ülkede soluğu aldı.

Cezaevinden çıkan Kerimcan Durmaz soluğu o ülkede aldı... "Biraz zamana ihtiyacım var" demişti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tanınan Kerimcan Durmaz, Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Ocak 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

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Sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. Kerimcan Durmaz'ın geçtiğimiz günlerde tahliyesine karar verilmişti.

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"Bu sürecin benden götürdüğü ve bana getirdiği çok şey oldu. Getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini tedavi etmem lazım. Biraz zamana ihtiyacım var" diyen Kerimcan sosyal medyadan da uzaklaşmıştı.

Kerimcan Durmaz günler sonra paylaşım yaptı. Fenomen cezaevinden çıktıktan sonra soluğu Fas'ta aldı.

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Fas paylaşım yapan fenomen isim kendisini ise paylaşmamayı tercih etti.

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Kerimcan Durmaz
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