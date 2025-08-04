MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Chaby Han boşandı mı? Gülce Elibol ihanet iddiasında bulunup suçladı! "Gözümün önünde..."

Sosyal medya fenomeni ve Survivor yarışmacısı Chaby Han ile Gülce Elibol 3 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Elibol, Instagram hesabından yaptığı açıklamada ihaneti ve ağır suçlamalarıyla dikkat çekti.

Chaby Han boşandı mı? Gülce Elibol ihanet iddiasında bulunup suçladı! "Gözümün önünde..."
Kubra Akalın

Türkiye’ye 15 yaşında geldikten sonra sosyal medya fenomeni olan ve sonrasında Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Chaby Han, 2022 yılında sade bir törenle Gülce Elibol ile evlenmişti.

Üç yıl süren evliliklerinin ardından boşanma kararı alan çiftin ayrılığı, Gülce Elibol’un Instagram üzerinden yaptığı sert açıklamalarla gündeme oturdu.

Gülce Elibol, yaptığı paylaşımda ihanet iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Chaby Han boşandı mı? Gülce Elibol ihanet iddiasında bulunup suçladı! "Gözümün önünde..." 1

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE..."

“Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti.”

Elibol, paylaşımında aldatıldığını ima ederken “Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni hayran bıraktı. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti" dedi.

Chaby Han boşandı mı? Gülce Elibol ihanet iddiasında bulunup suçladı! "Gözümün önünde..." 2

Gülce Elibol’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arazi aldı, kurduğu tarlayı paylaştı! "Sadece bir hobi değil"Arazi aldı, kurduğu tarlayı paylaştı! "Sadece bir hobi değil"
Jeffrey Epstein'in sevgilisi cinsel ilişki sesleriyle çıldırdı! Gündem olan hapishane...Jeffrey Epstein'in sevgilisi cinsel ilişki sesleriyle çıldırdı! Gündem olan hapishane...

Anahtar Kelimeler:
Chaby Han
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Jeffrey Epstein'in sevgilisi cinsel ilişki sesleriyle çıldırdı! Gündem olan hapishane...

Jeffrey Epstein'in sevgilisi cinsel ilişki sesleriyle çıldırdı! Gündem olan hapishane...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yükselmesi halindeki muhtemel rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda yükselmesi halindeki muhtemel rakibi belli oldu!

Rıdvan Dilmen'den ilk maç öncesi Galatasaray için çarpıcı tahmin!

Rıdvan Dilmen'den ilk maç öncesi Galatasaray için çarpıcı tahmin!

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

Zarar 30 milyon lirayı aştı! Türkiye'nin süt devinde bakteri skandalı

Zarar 30 milyon lirayı aştı! Türkiye'nin süt devinde bakteri skandalı

Arazi aldı, kurduğu tarlayı paylaştı! "Sadece bir hobi değil"

Arazi aldı, kurduğu tarlayı paylaştı! "Sadece bir hobi değil"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.