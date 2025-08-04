Chaby Han boşandı mı? Gülce Elibol ihanet iddiasında bulunup suçladı! "Gözümün önünde..."

Türkiye’ye 15 yaşında geldikten sonra sosyal medya fenomeni olan ve sonrasında Survivor yarışmasına katılarak adını geniş kitlelere duyuran Chaby Han, 2022 yılında sade bir törenle Gülce Elibol ile evlenmişti.

Üç yıl süren evliliklerinin ardından boşanma kararı alan çiftin ayrılığı, Gülce Elibol’un Instagram üzerinden yaptığı sert açıklamalarla gündeme oturdu.

Gülce Elibol, yaptığı paylaşımda ihanet iddiasında bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE..."

“Her şeyi tweet atan adam, boşanma sürecimizi dile bile getiremedi. Üstüne utanmadan yaşananlara yine yalanlarıyla alay etti. Çöküş evresine girmiş kişilik bozukluğunu, evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandırıp tüm sorumluluktan kaçmayı tercih etti.”

Elibol, paylaşımında aldatıldığını ima ederken “Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti. Benim mutsuzluğum üzerine ilişki inşa çabanız beni hayran bıraktı. En hafif hasarla çıkmak için verdiğim çaba beni mahvetti" dedi.

Gülce Elibol’un açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.