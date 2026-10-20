Daha 17’de izleyicilerden ortak çağrı! O sahne bekleniyor

Başrollerini Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk ve Armağan Oğuz gibi isimlerin paylaştığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Daha 17, son bölümünde yaşanan gelişmelerle dikkat çekti. Teoman’ın zihnindeki soru işaretleri giderek artarken, Aras ise kardeşine yardımcı olamamanın çaresizliğini yaşamaya devam ediyor.

Ekrana gelen son bölümde okula yeni bir müdürün gelmesi, Aras için işleri daha da karmaşık hâle getirdi. Teoman ise zihninde yaşadığı karmaşanın etkisiyle geçmiş ile gelecek arasında sıkışıp kaldı.

İKİ KARDEŞİN KAVUŞMASI BEKLENİYOR

İzleyiciler, Aras ve Teoman’ın artık kavuşması gerektiği yönündeki beklentilerini dile getirirken, senaryoda yaşanan yeni gelişmeler bu buluşmanın bir süre daha ertelenebileceğine işaret etti.

İki kardeşin hikâyesinde yaşanan belirsizlik, izleyicilerin yeni bölüme yönelik merakını artırdı.

22. BÖLÜM FRAGMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Daha 17’nin 22. bölümüne ait ilk fragman dün yayımlanmasına rağmen bugün de sosyal medyanın gündemindeki yerini korudu.

Dizinin senaryosuna ilişkin yorumlarda izleyicilerin ortak beklentisi, Aras ve Teoman’ın bir an önce kavuşması oldu.

Öte yandan Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat’ın performansı da sosyal medyada öne çıktı. Genç oyuncunun karakterin yaşadığı duygusal iniş çıkışları ekrana yansıtma biçimi izleyicilerden övgü aldı.

Aras ve Teoman’ın hikâyesinde yaşanacak yeni gelişmeler ve olayların bundan sonra nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.