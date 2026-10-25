Didem Soydan kurallarını sayınca Ayşe Arman "Büyük konuşma" dedi

Ayşe Arman'ın programına konuk olan model Didem Soydan samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Soydan "Kurallarım var" diyerek şunları söyledi:

"Hayatımda hiçbir zaman çocuklu birisiyle ya da daha önce evlenmiş, boşanmış birisiyle flört dahi etmedim. Gelinlik giyip evlenip iki düğün patlatmayı ben de biliyorum. Ben istiyorum ki bir kere olsun, mezara kadar gitsin.

Evlenirken hastalıkta ve sağlıkta diye söz veriyorsun. Bakıyorsun diğer taraf ölmemiş, hastalanmamış ama boşanmışlar. Demek ki bir şeyi düşünmeden, hızlı yapmışlar. Arkadaşlarımın karar verme süreçleri bile onlarla arkadaşlık seviyemi etkiliyor."

Ayşe Arman "Türkan Şoray kuralları gibi" deyince Didem Soydan bunu kabul etti. Arman ayrıca "Büyük konuşma da" dedi.

Sosyal medyada Soydan'ı destekleyenler ve eleştirenler oldu.