MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Didem Soydan kurallarını sayınca Ayşe Arman "Büyük konuşma" dedi

Didem Soydan, Ayşe Arman’ın programında özel hayatına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kurallarım var” diyen ünlü model, daha önce evlenmiş ya da çocuk sahibi olmuş kişilerle flört etmediğini söyledi.

Didem Soydan kurallarını sayınca Ayşe Arman "Büyük konuşma" dedi

Ayşe Arman'ın programına konuk olan model Didem Soydan samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Soydan "Kurallarım var" diyerek şunları söyledi:

Didem Soydan kurallarını sayınca Ayşe Arman "Büyük konuşma" dedi 1

"Hayatımda hiçbir zaman çocuklu birisiyle ya da daha önce evlenmiş, boşanmış birisiyle flört dahi etmedim. Gelinlik giyip evlenip iki düğün patlatmayı ben de biliyorum. Ben istiyorum ki bir kere olsun, mezara kadar gitsin.

Didem Soydan kurallarını sayınca Ayşe Arman "Büyük konuşma" dedi 2

Evlenirken hastalıkta ve sağlıkta diye söz veriyorsun. Bakıyorsun diğer taraf ölmemiş, hastalanmamış ama boşanmışlar. Demek ki bir şeyi düşünmeden, hızlı yapmışlar. Arkadaşlarımın karar verme süreçleri bile onlarla arkadaşlık seviyemi etkiliyor."

Ayşe Arman "Türkan Şoray kuralları gibi" deyince Didem Soydan bunu kabul etti. Arman ayrıca "Büyük konuşma da" dedi.

Sosyal medyada Soydan'ı destekleyenler ve eleştirenler oldu.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırt dekolteli elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdıSırt dekolteli elbisesiyle poz verdi! Beğeni yağdı
Yüzünü ve boynunu gerdirdi! Son halini paylaştıYüzünü ve boynunu gerdirdi! Son halini paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar

Cehennem Melekleri suç örgütü lideri Necati Arabacı hakkında karar

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Sert fren! Ne alıyor ne satıyorlar: Günde 5000 kişi gelirdi 100'e düştü

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.